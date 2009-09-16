ساخت سبزترین و نوآورانه ترین شهر جهان در کره جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، در فاصله 22 کیلومتری فرودگاه بین المللی در کره جنوبی، ساخت و ساز مدل شهری برای آینده در این کشور آغاز شده است. شهری که به اتصالات وایرلس جهانی مجهز است. منطقه بین المللی تجاری سونگدو وسعتی دو برابر شهر منهتن دارد و شهری سبز به نام "شهر فردا" در آن در حال ساخته شدن است.

به گفته یکی از مقامات محلی کره با کمک پیشرفته ترین تکنولوژیهای موجود در این منطقه شهری هوشمند، یکپارچه و سبز برای آینده بنا خواهد شد. در این منطقه مجتمع 82 میلیون دلاری بنا خواهد شد که در آن کنترل همه چیز بر روی سر انگشت افراد قرار خواهد داشت. چراغهای جاده ای، چراغهای راهنمایی و ساختمانهای مسکونی تماما به حسگرهای حرکتی مجهز خواهند بود و به این شکل با روشن و خاموش شدن به موقع در مصرف انرژی صرفه جویی می کنند.

ایستگاههای اتوبوس در این شهر با استفاده از نمایشگرهای بزرگی ساخته خواهند شد و مسافران با استفاده از این نمایشگرها می توانند موقعیت اتوبوس را به خوبی ردیابی کرده و زمان رسیدن اتوبوس به ایستگاه را تخمین بزنند. همچنین می توانند با استفاده از بخش راهنما بهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد خود بیابند.

همچنین تبلیغات تجاری در این شهر تنها تبلیغ نیستند بلکه مخاطب در صورتی که تمایلی برای خرید کالای تبلیغ شده داشته باشد می تواند در هر مکان و زمانی آن را خریداری کند. برای مثال در "شهر فردا" گوشی های تلفن سامسونگ در پس نمایشگری دیجیتال به نمایش گذاشته می شوند و افراد در صورت نیاز می توانند آنها را از نزدیک مشاهده کرده و آزمایش کنند.

مثال دیگر از تکنولوژیهای مورد استفاده در این شهر را می توان در آرایشگاههای آن مشاهده کرد. در این اماکن فرد در برابر سه رایانه هوشمند قرار می گیرد که این سه با خلق شخصیتی دیجیتالی از فرد می توانند اطلاعاتی برای مناسب تر شدن ظاهر فرد به وی ارائه کنند.

بر اساس گزارش ایی بی سی نیوز، در این شهر بسیار پیشرفته و سبز خرید خانگی نیز بسیار تعاملی شده و افراد می توانند با در اختیار داشتن فناوری پهن باند دو طرفه درباره کالاهای نمایش داده شده در شبکه های خرید کالا با دیگر مخاطبان به گفتگو بنشینند.