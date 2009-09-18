11 میلیارد ریال از منابع شهرداری گرگان هدر می رود

عبدالرضا چراغعلی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ادامه فعالیت مجموعه انبارها و ساختمانهای جانبی اداره دخانیات استان در مرکزی ترین نقطه مرکز استان گلستان مشکلات زیادی را برای شهروندان گرگانی فراهم آورده است.

وی اظهار داشت: به همین منظور از دو سال پیش بحث جابجایی این مجموعه و خروج دخانیات از مرکزشهر گرگان و تبدیل فضای موجود به مرکز فرهنگی و فضای سبز در دستور کار شهرداری و شورای شهر قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: برابر هماهنگیها و توافق بعمل آمده با استاندار و رئیس دخانیات کشور مقرر شد شهرداری گرگان مطابق نظر اداره دخانیات نسبت به خرید زمین معوض در خارج از محدوده قانونی شهر گرگان اقدام نماید تا زمینه این تغییر کاربری تاریخی فراهم گردد.

به گفته چراغعلی، خوشبختانه در فرصتی کوتاه با مساعدت شورای شهر و تخصیص مبلغ 11 میلیارد ریال از منابع مالی شهرداری گرگان اراضی مورد نظر اداره دخانیات خریداری شد.

این عضو شورای شهر گرگان بیان داشت: متأسفانه پس از این توافق و تهیه اراضی مورد نظر مسئولان اداره دخانیات از سال گذشته تاکنون از انجام تعهدات خودسرباز زده و موضوع تغییر کاربری اداره دخانیات همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.

وی یادآورشد: از همه مهمتر اینکه از سوی استاندار، فرماندار و شهردارگرگان هم اقدام مؤثری برای تحقق این موضوع انجام نشده است و گویی این جابجایی و توجه به مردم مرکز استان در اولویت های کاری آقایان نیست.

وی عنوان کرد: در این شرایط معتقدم پرسشگری شهروندان فرهیخته گرگانی عامل مؤثری خواهد بود تا که شاید مسئولان را وادار نماید از به هدر رفتن منابع مالی شهرداری جلوگیری کنند.

چراغعلی افزود: امید است مسئولان تراز اول استان، نیم نگاهی هم به نیازهای ضروری شهر گرگان داشته و در جهت حل مشکلات اساسی مردم این دیار تاریخی مؤثرتر و پرتلاش تر باشند.

مسئول کمیسیون عمران شورای شهر گرگان تاکید کرد: با جابجایی مجموعه دخانیات از مرکز شهر گرگان و تبدیل فضای موجود آن به مرکز فرهنگی و فضای سبز می تواند بخش قابل توجه ای از سرانه ها و نیازهای ضروری شهروندان گرگانی را به فضاهای عمومی تأمین نماید.