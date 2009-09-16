700 اثر نفیس صنایع دستی در نگارخانه پارسه مشهد به نمایش در آمد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد عابدی معاون هنرهای سنتی و صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی پیش ازظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاحیه این نمایشگاه گفت: همزمان با ایام مبارک ماه رمضان 10 اثر نفیس صنایع دستی توسط70 هنرمند صنایع دستی و هنرهای سنتی در نگارخانه پارسه در مشهد به نمایش درآمد.

وی تصریح کرد: 90 اثر نفیس صنایع دستی در رشته های معرق، سفال، مجسمه، قلم زنی روی مس، سوزن دوزی، شیشه گری سنتی، نقاشی خط و تذهیب با موضوع مذهبی و عرفانی به مدت 10 روز در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

وی افزود: نگارخانه پارسه در حال حاضر در دو طبقه آثاری را از هنرمندان به نمایش گذاشته که طبقه اول نمایشگاهی دائمی از نفیس ترین آثار هنرمندان استانی است که سعی در ایجاد بستر و پل ارتباطی مناسب بین هنرمندان با بازار و مشتری دارد و در طبقه دوم نیز آثار هنرمندان صنایع دستی به صورت هفتگی به نمایش در خواهد آمد.



