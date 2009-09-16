اختصاص 10 میلیارد ریال برای بازسازی بناهای تاریخی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمدجواد خانزادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان اعتبار صرف بازسازی و مرمت 12 اثر تاریخی استان ایلام می شود.

وی بیان داشت: از جمله مهمترین این آثار می توان به پل تاریخی گاومیشان، قلعه والی، کاخ فلاحتی، قلعه هزارنی و ... اشاره کرد.

این مسئول با اشاره به اینکه آثار تاریخی استان ایلام متعلق به دوره ساسانی و اسلامی است، خاطرنشان کرد: بیش از هزار ابنیه تاریخی و فرهنگی در استان ایلام وجود دارد که از این تعداد 608 اثر تاریخی در فهرست آثار ملی ثبت شده است.

خانزدای عنوان کرد: آثار تاریخی پل تاریخی گاومیشان و شهر تاریخی سیمره یا دره شهر پتانسیل ثبت در فهرست آثار جهانی دارند.

این مسئول یادآور شد: در سالهای گذشته شاهد رشد گردشگران و بازدیدکنندگان از آثار تاریخی استان ایلام بوده ایم.