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۲۷ شهریور ۱۳۸۸، ۱۱:۵۳

رئیس جهاد کشاورزی گیلان:

کشاورزی کم هزینه ترین بخش برای اشتغال مولد است

کشاورزی کم هزینه ترین بخش برای اشتغال مولد است

رشت - خبرگزاری مهر: اردشیر روحی ماسوله گفت: بخش کشاورزی بهترین، راحت ترین، کم خطرترین و کم هزینه ترین بخش برای اشتغال مولد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر در این بخش سرمایه گذاری مناسب انجام شود می تواند اشتغال فرا گیر را در جامعه ایجاد کرد.

وی با اعلام اینکه دولت نهم توجهی ویژه به بخش کشاورزی گیلان داشته است، اظهارداشت: دولت احمدی نژاد برای ایجاد ساختار مطمئن برای بخش کشاورزی طرحهای خوبی در دو سفر استانی به گیلان مصوب کرده که باید با همکاری همه مسئولان استان با قدرت و قوت این زیر ساختها آماده شود.

روحی بیان داشت: اگر زیر ساخت بخش کشاورزی در استان گیلان آماده نباشد هزینه های تولیدی مقرون به صرفه نخواهد بود از اینرو باید در استان  با ایجاد زیر ساختهای مطمئن و دادن امکانات به روستائیان تولید را دراستان  توجیح دار کرد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان بر ضرورت علمی کردن بخش کشاورزی در استان تاکید کرد و افزود: یافته های کشاورزی باید به روش آسان و فراگیر به کشاورزان انتقال یابد.

وی بر تولید ترکیبی و بیرون رفتن از تولید تک محصولی در گیلان اشاره کرد و ادامه داد: تولید تک محصولی از مشکلات مهم استان گیلان است.

کد مطلب 948272

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