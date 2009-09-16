برگزاری 28 نمایشگاه در 28 مرکز کانون پرورش استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رضا موزونی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اتمام کلاسهای ویژه تابستانی در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه این مراکز اقدام به برپایی نمایشگاه آثار هنری و ادبی اعضا کردند.

وی ادامه داد: از تیر ماه سال جاری، کلاسهای ویژه هنری و ادبی در کنار فعالیتهای جاری مراکز کانون برگزار شد.

موزونی با اشاره به آثار ارائه شده در این نمایشگاه ها گفت: آثار ارائه شده در نمایشگاههای کانون آثاری است منتخب از کلاسهای برگزار شده در ایام تابستان، این آثار بیشتر در قالب نقاشی، خوشنویسی، سفال، نقاشی خط، کاردستی و عروسک سازی است.

وی با ببان اینکه آثار تولیدی در کلاسهای دور ریختنیها یکی از بخشهای این نمایشگاهها است، گفت: کلاس دور ریختنیها، عنوان کلاسی است هنری که در آن عضو با استفاده از قطعات چوبی، فلزی، پلاستیکی و پارچه ای و حتی گاهی اجزاء گیاهان و هسته میوه ها، اقدام به خلق اثر هنری در قالب ماکت یا مجسمه می نماید.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود برگزاری این نمایشگاه ها تشویق مناسبی برای کودکان و نوجوانانی باشد که در ایام تابستان با حضور در کلاس های کانون به فراگیری رشته های مختلف هنری پرداختند.