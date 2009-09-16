نرخ جدید 46 نوع اوراق بهادار تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تصویب هیئت دولت، نرخ جدید 46 نوع اوراق بهادار شامل انواع برگه‌های معاملاتی، اظهارنامه‌ها، تقاضا نامه‌ها، سندهای مالکیت، صورت وضعیت مسافری، بارنامه‌ها و موارد مشابه تعیین شد.

بر اساس این مصوبه نرخ برگ معاملات نیم ‌برگی 110تومان، خلاصه معامله املاک ثبت شده 200تومان، خلاصه معامله املاک ثبت نشده 100تومان، اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارتی 100تومان، شرکت‌نامه رسمی 550تومان، اظهار نامه ثبت اختراع 550تومان، اظهارنامه حقوقی 200تومان، اخطاریه دفترخانه 200تومان، برگ استعلام 370تومان، گواهی ثبت موسسات غیر بازرگانی 1850تومان، سند مالکیت 12برگی یکهزار تومان، نکاح‌ نامه 1100تومان، صورت وضعیت مسافری (جاده‌ای داخلی مخصوص مینی‌بوس) 250تومان و نرخ بارنامه زمینی (جاده‌ای عمده بار) 250تومان تعیین شده است.

این مصوبه را دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور 23 شهریور ماه امسال ابلاغ کرده است.

