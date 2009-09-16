یاران رضایی به مصاف صدرنشین می روند

به گزارش خبرنگار مهر، فصل جدید مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های قطر موسوم به لیگ ستارگان که از روز شنبه هفته جاری آغاز شده است، طی روزهای 26 تا 28 شهریورماه با برگزاری 6 مسابقه هفته دوم خود را پشت سر می گذارد.

در یکی از دیدارهای جذاب هفته تیم السد روز شنبه هفته پیش رو در ورزشگاه بن حمد شهر دوحه از تیم الاهلی پذیرایی می کند که رحمان رضایی را در ترکیب خود دارد. این دو تیم که هفته اول را با پیروزی پشت سر گذاشته‌اند در صف صدرنشینان لیگ ایستاده‌اند که جمع‌شان با حضور تیم‌های قطر و الغرافه به 4 تیم می رسد.

- برنامه هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

پنجشنبه - 26/6/88

* الوکره - ام صلال

* الشمال - الغرافه

جمعه - 27/6/88

* السد - الاهلی

* الخور - السیلیه

شنبه - 28/6/88

* قطر - العربی

* الخریطیات - الریان

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال لیگ ستارگان قطر به شرح زیر است:

1- السد 3 امتیاز - تفاضل گل 5+

2- قطر 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 5 گل‌زده

3- الغرافه 3 امتیاز - تفاضل گل 3+، 4 گل‌زده

4- الاهلی 3 امتیاز - تفاضل گل 1+

9- الشمال بدون امتیاز - تفاضل گل 1-

10- الریان بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، 2 گل زده

11- الخور بدون امتیاز - تفاضل گل 3-، یک گل زده

12- ام صلال بدون امتیاز - تفاضل گل 5-