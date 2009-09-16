نقش دوشهای حمام در ابتلا به بیماریهای ریوی!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کلورادو با تمرکز بر روی سر پلاستیکی دوشهای حمام دریافتند که این سرها محل رشد باکتریهای بیماریزا است.

این محققان در 9 مرکز و شهر آمریکا 50 سر دوش را در اماکن خصوصی و عمومی بررسی و کشف کردند که 30 درصد از این دوشها آلوده به سطوح بالایی از باکتری Mycobacterium avium هستند. به این ترتیب بسیاری از این باکتریها با قطرات آب وارد بدن افراد می شود.

این باکتری بیماریزا عامل بروز بیماریهای ریوی به خصوص در افراد با سیستم ایمنی ضعیف است.

به گفته این محققان، حضور این باکتری در دوشهای اماکن عمومی تاحدی قابل قبول است اما مشکل مهم در دوشهای خانگی است. این باکتریها روی سر پلاستیکی دوش یک لایه نازک "نوار زیستی ژلاتینی" تشکیل می دهند به طوری که تمرکز این باکتریها روی دوشها 100 برابر بیشتر از تمرکز آنها در مدخل کانالهای آب است.

براساس گزارش مجله علمی pnas، نتایج تحقیقات گذشته تمرکز این باکتریها را در جا صابونیهای پلاستیکی نیز تائید می کرد. این محققان توصیه کرده اند که از دوشهای کاملا فلزی استفاده شود.