40 درصد صنایع دستی ایلام در کارگاه های خانگی تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تولید صنایع دستی نقش مهمی در وضعیت اقتصادی خانوارهای روستایی استان ایلام دارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بیشتر خانوارهای روستایی استان ایلام مشغول به فعالیت در رشته های مختلف صنایع دستی هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه برای توسعه تولید صنایع دستی در روستاهای استان ایلام، ایجاد کلاسهای آموزشی در دستور کار قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: بیش از هشت هزار صنعتگر در استان ایلام فعالیت دارند که بیش از 90 درصد از این تعداد را بانوان تشکیل می دهند.

احمدی عنوان کرد: از مهمترین صنایع دستی استان ایلام می توان گلیم، گلیم نقش برجسته، چیت بافی و فرش دستبافت است.

این مسئول یادآور شد: تولیدات صنایع دستی نقش مهمی در توسعه ایلام دارد.