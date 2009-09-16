۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۲۳

کلینتون :

موضوع هسته ای بخش اصلی مذاکرات با ایران خواهد بود

وزیر امورخارجه آمریکا در سخنانی اعلام کر که در مذاکرات رو در روی 1+5 با تهران، موضوع هسته ای ایران مهمترین بخش این مذاکرات خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، "هیلاری کلینتون" با اعلام این مطلب در ادامه گفت: حتی اگر ایران موافق هم نباشد باز هم موضوع هسته ای این کشور در صدر محورهای مذاکرات خواهد بود.

کلینتون که روز گذشته در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : ما پرسشهایی درباره مسائل موجود پیرامون برنامه هسته ای ایران داریم. نشست اول اکتبر بر اساس خواست "باراک اوباما" برای نزدیک شدن به ایران انجام می شود.

وی در ادامه مدعی شد : اما وارد رقص بلند مدت و بدون نتیجه با ایران نمی شویم. ما فریب مقامات این کشور را نمی خوریم و ما می خواهیم در این نشست ببینیم که واقعا خواست ایران چیست.

