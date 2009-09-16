تدوین 729 برنامه درسی در دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبدالله افشار افزود : از این تعداد، 43عنوان برنامه درسی علمی کاربردی در شش ماهه اول سال جاری به تصویب رسیده است.

وی اضافه کرد: این دانشگاه در راستای توجه به نیازهای منطقه ‌ای در امر نیازسنجی آموزشی از طریق 30 واحد استانی دانشگاه، نیازسنجی منطقه ‌ای را با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر استان انجام داده و با هماهنگی و همکاری ارگانهای ذیربط نسبت به تهیه و تدوین برنامه‌های درسی اقدام می‌ کند.

معاون آموزشی دانشگاه علمی کاربردی گفت : ایجاد یک رشته علمی کاربردی با توجه به اعلام نیاز دستگاههای متقاضی و براساس شاخص هایی مانند برنامه ‌ریزی نیروی انسانی، فضا و امکانات و مدرس و چگونگی اجرا، کمیته‌ علمی تخصصی تشکیل و تعیین شغلها و توانمندیهای موردنظر، تعریف محتوای آموزشی براساس توانمندیها، استانداردهای نرم ‌افزاری وسخت‌ افزاری انجام می شود.

وی افزود: به موازات تهیه و تدوین برنامه ‌های درسی، به منظور به روزکردن برنامه‌ ها و رفع اشکالات و ایرادات علمی و اجرای متناسب با نیازهای شغلی و تکنولوژی کشور، تاکنون 91 برنامه درسی بازنگری و به تصویب رسیده است که 10 برنامه درسی در شش ماهه اول سال 88 بازنگری شده و به تصویب رسیده است.

افشار گفت: همچنین 68 برنامه درسی علمی کاربردی در دست بازنگری توسط کمیته های علمی تخصصی وگروههای برنامه ریزی تخصصی شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی علمی کاربردی است.

وی افزود : اولویت بندی ترتیب بازنگری برنامه های درسی بر اساس شاخص هایی چون عمر برنامه درسی، حجم مشکلات اجرائی منعکس شده، سرعت تحول شغلی، تکنولوژی، تجهیزات و نیروی انسانی، فراوانی اجراء و فراوانی دانشجو انجام می شود.