طرح توزیع داروی ضد انگل دام در قم اجرا شد

محمد مهدی رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر گفت: اداره کل دامپزشکی استان وادارات تابعه از 25 شهریور، طرح رایگان توزیع داروی ضد انگل داخلی دام(کلوزانتل) را به اجرا در آورده است.



وی افزود: این طرح نقش موثری در کاهش آلودگی انگلی و داخلی داشته که موجب کاهش بیماری‌های کبدی و ریوی در دام و افزایش میزان تولید را به همراه دارد.



رفیعی ادامه داد کرد: داروی فوق بر اساس جمعیت دامی هر گله با کنترل سوابق مایه‌ کوبی دام‌ها، در محل ادارات دامپزشکی شهرستان قم و شهرهای جعفریه، کهک و خلجستان به دامداران تحویل خواهد شد.



هزینه‌های داروی مذکور از محل اعتبارات حوادث سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده و جمعیت تحت پوشش این طرح یکصد هزار رأس گوسفند و بز می‌باشد.

