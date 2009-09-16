طرح توزیع داروی ضد انگل دام در قم اجرا شد

محمد مهدی رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر گفت: اداره کل دامپزشکی استان وادارات تابعه از 25 شهریور، طرح رایگان توزیع داروی ضد انگل داخلی دام(کلوزانتل) را به اجرا در آورده است.
وی افزود: این طرح نقش موثری در کاهش آلودگی انگلی و داخلی داشته که موجب کاهش بیماریهای کبدی و ریوی در دام و افزایش میزان تولید را به همراه دارد.
رفیعی ادامه داد کرد: داروی فوق بر اساس جمعیت دامی هر گله با کنترل سوابق مایه کوبی دامها، در محل ادارات دامپزشکی شهرستان قم و شهرهای جعفریه، کهک و خلجستان به دامداران تحویل خواهد شد.
هزینههای داروی مذکور از محل اعتبارات حوادث سازمان دامپزشکی کشور تأمین شده و جمعیت تحت پوشش این طرح یکصد هزار رأس گوسفند و بز میباشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان قم از اجرای طرح توزیع داروی ضد انگل داخلی دام خبر داد.
محمد مهدی رفیعی در گفتوگو با خبرنگار مهر در قم با اعلام این خبر گفت: اداره کل دامپزشکی استان وادارات تابعه از 25 شهریور، طرح رایگان توزیع داروی ضد انگل داخلی دام(کلوزانتل) را به اجرا در آورده است.
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