دانشگاه تبریز میزبان 1300 دانشجوی تحصیلات تکمیلی است

الله شکر اسدالهی به خبرنگار مهر در تبریز گفت: از این تعداد هزار و 300 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد و 84 دانشجو در مقطع دکتری پذیرفته شده اند.

وی با بیان اینکه امسال این دانشگاه در چهار رشته کارشناسی ارشد و یک رشته دکتری برای نخستین بار دانشجو می پذیرد، افزود: رشته های جدید دایر شده در این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی، روانشناسی بالینی با گرایش کودک و نوجوان، زمین شناسی با گرایش ژئوشیمی، علوم باغبانی با گرایش گیاهان زینتی است.

اسدالهی با بیان اینکه دانشگاه تبریز امسال در یک رشته فلسفه در مقطع دکتری نیز دانشجو خواهد پذیرفت، افزود: با ایجاد این رشته های جدید، تعداد رشته های مقطع دکتری و کارشناسی ارشد این دانشگاه به ترتیب به 114 و 78 رشته گرایش افزایش یافته است.

به گفته وی، هم اکنون در دانشگاه تبریز دو هزار و 542 دانشجوی در مقطع کارشناسی ارشد و 526 دانشجو در مقطع دکتری مشغول به تحصیل هستند.