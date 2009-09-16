به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت دولت برای تسریع در ساخت، کاهش هزینه‌ها و سرعت بخشیدن به اعطای تسهیلات بانکی مسکن مهر و افزایش نظارت بر روند پیشرفت ساخت واحدهای مسکونی، تکالیف جدیدی به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن، وزارتخانه‌های مسکن، تعاون، کشور، نفت، نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی را ملزم به اجرای تکالیف جدیدی برای سرعت بخشیدن به ساخت مسکن مهر و رفع مشکلات و موانع این طرح کردند.

واگذاری زمین به گروه‌های 3 تا 5 نفره

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه مسکن، از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه، واگذاری زمین های مشخص شده در قالب طرح مسکن مهر (حق بهره‌برداری زمین های 99 ساله) جهت ساخت واحدهای مسکونی این طرح به صورت گروهی انجام می‌شود.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است متقاضیان این طرح را که واجد شرایط چهارگانه بوده و اسامی آنها به تأیید رسیده است، در قالب گروههای (3) تا (5) نفره ساماندهی کرده و زمین های با کاربری مسکونی و بلامعارض را در حین مراحل آماده‌سازی به طور مشخص به این گروهها تحویل دهد.

تعیین شرایط واگذاری زمین به گروه‌های 10نفره

بر اساس این مصوبه، شورای مسکن استان می‌تواند تعداد افراد هر گروه را در صورت کمبود زمین و متناسب با وضعیت زمین در استان و شهرستان یا ویژگیهای افراد متقاضی تا حدود 10 نفر افزایش دهد.

در صورتی که متقاضیان خرید مایل به اقدام تحت پوشش تعاونی خاص باشند، حسب نظر شورای مسکن استان و نیز تعاونی‌هایی که تا تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه پروانه ساخت واحدهای مسکونی در زمین واگذار شده را دریافت کرده‌اند از شمول این بند مستثنی هستند.

نظارت بر ساخت واحدها

بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون موظف است نسبت به نظارت کامل بر تعاونی‌های مزبور تا پایان ساخت طبق قانون تعاون اقدام نماید. اعمال نظارت عالیه بر روند اجرایی و فنی تعاونی و پاسخگویی در قابل وضعیت کار با وزارت مسکن و شهرسازی است.

فسخ قرارداد تاخیر کنندگان

دولت همچنین شورای مسکن استان را موظف کرده است نسبت به فسخ قرارداد واگذاریهای اجاره‌ای که به هر دلیل با تأخیر یا عدم انجام تعهدات خود مواجه باشند اقدام نماید.

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی به استعداد تا (80) واحد مسکونی در هکتار و تا (4) طبقه مسکونی ضمن تهیه طرحهای آماده‌سازی (طرحهای تفکیکی و قطعه‌بندی اراضی) حدود اربعه قطعات را مشخص و در اختیار متقاضیان گروهی قرار دهد.

تعیین مهلت زمانی برای ساخت واحدها

بر اساس این مصوبه، واگذاری ها در قالب قرارداد اجاره‌ای بوده و مشتمل بر مهلت شروع ساخت (حداکثر سه ماه) و اتمام بنا (حداکثر ظرف دو سال)، فسخ قرارداد در صورت اتمام مهلت‌های تعیین شده و عدم رعایت مشخصات فنی و تحویل آن به متقاضیان بعدی می‌باشد. علاوه بر این، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است نسبت به تهیه نقشه‌های تیپ متناسب با قطعه‌بندیها و عرضه آن به متقاضیان اقدام نماید.

نحوه آماده‌سازی و امکان استفاده از انبوه‌سازان

بر اساس این مصوبه، انجام آماده‌سازی اراضی واگذاری به 2شکل قابل انجام است. یکی از طریق شرکتهای پیمانکاری ذیصلاح یا نهادهای عمومی غیردولتی ذی‌صلاح و یا شهرداریها. در این حالت، دستگاهها و یا شرکتهای مذکور نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مسکن اقدام و آورده سهم متقاضی به حساب مذکور واریز می‌شود. هزینه‌های پیمانکار مطابق با قرارداد و متناسب با پیشرفت کار در چند مرحله و با درصدهای مشخص فیزیکی ـ ریالی با نظارت سازمان مسکن و شهرسازی و با تأیید شورای مسکن استان قابل پرداخت خواهد بود.

شکل دوم از طریق انبوه‌سازان است که در این حالت، در مواردی که ساخت واحدهای مسکونی بر اساس تقاضای متقاضیان و طبق تفاهم‌نامه بین وزارت مسکن و شهرسازی و سازندگان آن انجام می‌شود، آماده‌سازی زمین نیز جزیی از اجرای کار محاسبه و لحاظ خواهد شد. مراحل آماده‌سازی حسب نظر متقاضیان و تأیید شورای مسکن استان می‌تواند تا مرحله اخذ پروانه ساختمانی و پی‌ریزی‌ واحدهای مذکور و موارد مشابه ادامه پیدا کند. در صورت تمایل متقاضیان گروهی، انجام آماده‌سازی از طریق تعاونی مربوط و با هماهنگی شورای مسکن استان مجاز است.

دستورالعمل شیوه پرداخت سهم متقاضیان از هزینه آماده‌سازی و غیره و نحوه نظارت بر روند طراحی و اجرای آن پس از ابلاغ این تصمیم‌نامه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با تأیید کارگروه مسکن ابلاغ خواهد شد.

دستورالعمل کاهش هزینه‌ ساخت مسکن مهر

بر اساس این مصوبه، وزارت کشور موظف است اقدامات لازم را به منظور عملیاتی شدن موارد زیر در طرحهای مسکن مهر به انجام رساند:

الف ـ محدود کردن مجموعه هزینه‌های شهرداری از جمله هزینه صدور پروانه ساختمانی به میزان هر متر مربع حداکثر یکصد هزار ریال.

ب- تعیین نصاب تفکیک قطعات متناسب با شرایط اقتصادی متقاضیان و نحوه ساخت با تصویب کمیسیون ماده پنج.

ج- افزایش تراکم پایه حداقل به (180%) و افزایش تراکم مجاز متناسب با آن در همه شهرها.

همچنین شورای مسکن استان موظف است اقدامات لازم را جهت تسریع در صدور پروانه ساخت واحدهای مزبور و همچنین کاهش و تقسیط هزینه‌های آن توسط شهرداری انجام دهد. وزارت مسکن و شهرسازی هم موظف است ترتیبی اتخاذ کند تا مجموع هزینه‌های اعمال قانون نظام مهندسی حداکثر 30 هزار تومان برای هر متر مربع باشد.

کاهش هزینه انشعابات

دولت همچنین وزارتخانه‌های نفت و نیرو را هم مکلف کرد هزینه انشعابات گاز، آب ، برق و فاضلاب واحدهای مسکونی در طرح مسکن مهر را پس از بهره‌برداری از واحدها با تقسیط دو ساله از متقاضی دریافت کنند. سازمانها و ادارات مربوط حق دریافت هیچ مبلغی را به غیر از هزینه انشعابات نخواهند داشت.

وزارتخانه‌های نفت و نیرو همچنین مکلفندیک سوم هزینه نیرو رسانی برق و گاز و تامین و انتقال آب را تا ابتدای زمینها و احداث تصفیه خانه فاضلاب را تامین نمایند. مابقی هزینه‌های فوق به نسبت یک سوم از محل منابع استانی و یک سوم از محل اعتبارات ملی تامین می‌شود. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است سهم یک سوم ملی و استانداریها موظفند سهم یک سوم بودجه استانی را در بودجه سالانه پیش بینی نمایند.

تسهیل صدور سند

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است پس از اخذ پایان کار واحدهای مزبور از شهرداری ،‌ همکاری لازم جهت صدور سند به نام اشخاص در قالب قرارداد اجازه به عمل آورد و نسبت به ترهین این اسناد نزد بانک مسکن اقدام نماید. بانک مسکن می‌تواند در صورت همکاری متقاضی با وزارت مسکن و شهرسازی در صدور سند،‌راسا نسبت به ترهین واحدهای مزبور اقدام نماید.

شهرداری ها هم موظفهند در صورت درخواست متقاضیان نسبت به صدور پایان کار با حداقل پیشرفت کار واحدهای مسکونی مهر شامل سفت کاری (سازه، کارهای زیربنایی تاسیسات و عایق‌ها ی رطوبتی) و ساختمانها اقدام نمایند.

تسریع در اعطای وام بانکی

بر اساس این مصوبه، بانک مسکن موظف است با ارائه قرارداد واگذاری زمین و با معرفی سازمان مسکن و شهرسازی استان به گروههای متقاضی بلافاصله پرداخت تسهیلات آماده‌سازی را انجام دهد. بانک مسکن همچنین موظف است با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این تصمیم نامه دستورالعمل پرداخت تسهیلات آماده سازی و ساخت به گروههای مذکور و نحوه ترهین زمین راتهیه و به شعب خود ابلاغ نماید.

همچنین در اجرای ماده (41) آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، به منظور تسریع اعطای تسهیلات بانکی، در طول دوره ساخت زمین با حفظ مالکیت دائمی دولت (با نمایندگی دستگاه واگذار کننده) در رهن بانک قرار می‌گیرد و با صدور سند اعیان، رهن زمین منفسخ و منفک و نسبت به ترهین سند اعیان اقدام می‌گردد. در صورت عدم ایفای تعهدات بهره‌بردار، بانک جانشین و بهره‌بردار در قرارداد با دستگاه واگذار کننده (موجر) خواهد بود.



دستورالعمل شرایط خاص

بر طبق این مصوبه، اعضای تعاونی‌های مسکن (در قالب تعاونی) و نیز افراد غیرتعاونی (به صورت انفرادی) که خود مالک زمین مسکونی در داخل محدوده بوده و واجد شرایط مسکن مهر (به جز شرط مربوط که مالکیت زمین) می‌باشند برای ساخت واحدهای خود مشمول پرداخت تسهیلات می‌گردند. تعداد افراد استفاده کننده از این تسهیلات در هر استان با توجه به میزان اعتبارات تخصیصی توسط شورای مسکن استان تعیین می‌گردد.

همچنین مالکینی که زمین خود را در قالب مسکن مهر ساخت و ساز نموده و واگذار می‌نمایند مشمول تسهیلات مسکن مهر می‌باشند. در کلیه قراردادهای منعقده درخصوص مسکن مهر این تصمیم‌نامه جز لاینفک قرارداد منظور خواهد شد.

گفتنی است، این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.