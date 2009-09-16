تمدید مهلت ارسال آثار به شانزدهمین جشنواره کتاب سال دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره کتاب و پایان نامه سال دانشجویی که تا تاریخ 31 شهریور ماه تعیین شده بود طبق تصمیم شورای برنامه ریزی جشنواره تا تاریخ 15 مهر ماه تمدید شد.

بر اساس فراخوان موضوعات ویژه جشنواره شانزدهمین دوره کتاب سال دانشجویی، "اصلاح الگوی مصرف"، "روان سازی تجارت و تاثیر آن بر قاچاق کالا و ارز"، "کارآفرینی و اشتغال" و موضوع "شهدا و جلوه‌های ایثار دانشجویی کشور" اعلام شده است.

شرایط شرکت در این فراخوان، ضروری بودن همزمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ و انتشار اثر، امکان شرکت دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی، دارا بودن مشخصات عمومی کتاب برای اثر منتشر شده، انتشار کتاب در سال87 یا 88، الزامی بودن ارسال کپی متن اصلی آثار ترجمه شده و نامحدود بودن ارسال تعداد عناوین و موضوعات است.

از دیگر شرایط شرکت در فراخوان ضروری بودن تکمیل فرم درخواست شرکت و ارسال آن به همراه تصویر کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل از دانشگاه، تعلق صرفاً یک جایزه به آثار برگزیده‌ای که توسط بیش از یک نفر تألیف یا ترجمه شده‌، است.

همچنین از ناشرانی که بیشترین مشارکت را در انتشار و ارسال آثار دانشجویی داشته باشند در مراسم معرفی آثار برتر، تجلیل می‌شوند.

این جشنواره از سوی سازمان جهاد دانشگاهی، سازمان ملی جوانان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان همیاری اشتغال فارغ ااتحصیلان جهاد دانشگاهی حمایت می‌شود.

شرکت کنندگان می‌توانند آثار خود را به نشانی تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۷۲ سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، صندوق پستی 1163ـ 13145 ارسال کنند.