دو هزار و 600 مدرسه جدید در مهر ماه افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی رئیسی در جشنواره خیرین مدرسه ساز که شب سه شنبه برگزار شد با بیان اینکه در 10 سال گذشته سهم مشارکت مردم در مدرسه سازی 43 برابر شده است، افزود: در این مدت بیش از 6 هزار میلیارد تومان اعتبار عمرانی دولتی در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت که به واسطه آن 18 هزار مدرسه در قالب 82 هزار کلاس درس با زیربنای 12/5 میلیون متر مربع تحویل دانش آموزان کشور شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور با اشاره به انتقاد خیرین مدرسه ساز بر عدم همکاری دولت در پرداخت سهم 50 درصدی خود در ساخت مدرسه اظهار کرد: به دنبال حل این موضوع هستیم و امیدواریم هر چه سریعتر بتواینم آن را محقق کنیم.

همچنین در ادامه این جشنواره مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران گفت: طی 10 سال گذشته 616 پروژه آموزشی در قالب 6 هزار و 559 کلاس درس با زیربنای 820 هزار مترمربع در اختیار آموزش و پرورش استان تهران قرار دادیم.

عباسی اظهار کرد: مجموع مشارکت و تعهد مردم و خیران مدرسه ساز برای مدرسه سازی به 92 میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.

وی تاکید کرد: به رغم افزایش مشارکت مردم و دولت در مدرسه سازی هنوز در استان تهران با توجه به مهاجرپذیر بودن و رشد سالانه جمعیت این استان، چالشهایی چون وجود مدارس دو نوبته یا کمبود فضاهای آموزشی و پرورش لازم وجود دارد که باید برطرف شود.

عباسی با اشاره به وجود مدارس استیجاری و قلع و قمعی در استان تهران گفت: هم اکنون استان تهران نیازمند یک هزار و 200 میلیارد تومان اعتبار برای تامین فضاهای آموزشی مورد نیاز خود است که باید تامین شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان تهران از احداث 535 پروژه آموزشی در استان تهران طی سال جاری خبر داد و افزود: 135 پروژه از این میان خیری و مشارکتی هستند.

همچنین در پایان این مراسم از فعالیتهای "علیرضا علی احمدی" وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم در حوزه نوسازی و تجهیز مدارس تقدیر شد.