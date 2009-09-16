به گزارش خبرنگار مهر، هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پنجشنبه شب با برگزاری هفت بازی همزمان پیگیری می شود. در یکی از دیدارهای جذاب هفته تیم شهید منصوری قرچک، صدرنشین جدول رده بندی به مصاف شهر آفتاب تهران می رود. بدون شک رویارویی این تیم با تیم دوازدهم جدول رده بندی آنهم در خانه به مراتب آسان تر از کار فولادماهان در هفته هشتم خواهد بود.

فولادماهان سپاهان، مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر که رقابتی نزدیک با شهید منصوری در صدرجدول دارد، این هفته به تبریز می رود تا مقابل پتروشیمی صف آرایی کند. غفلت فولادماهان این فرصت را به شهید منصوری می دهد تا با اختلاف امتیاز و نه تفاضل گل صدرنشین جدول رده بندی لیگ برتر شود.

- برنامه هفته هشتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 26/6/88

* فولاد گستر کوثر - پوشینه بافت قزوین، ساعت 22، سالن شهید پورشریفی تبریز

* پتروشیمی تبریز - فولاد ماهان سپاهان، ساعت 22، سالن پتروشیمی تبریز

* شهید منصوری قرچک - شهرآفتاب تهران، ساعت 22، سالن هفتم تیر قرچک

* شرکت ملی و حفاری ایران - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 22، سالن نفت اهواز

* راه ساری - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 22، سالن سیدرسول حسینی ساری

* صدرا شیراز - ارم کیش قم، ساعت 22، سالن صدرا شیراز

* فیروزصفه اصفهان - علم و ادب مشهد، ساعت 22، سالن گل نرگس اصفهان

- جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتسال به شرح زیر است:

1- شهید منصوری قرچک 17 امتیاز- تفاضل گل 13+

2- فولادماهان اصفهان 17 امتیاز - تفاضل گل 11+

3- صدرا شیراز 12 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- شرکت ملی و حفاری ایران 12 امتیاز - تفاضل گل 6+

5- علم و ادب مشهد 11 امتیاز

-------------------------------------------------

12- شهر آفتاب تهران 5 امتیاز

13- هیئت فوتبال کرمان 4 امتیاز

14- لبنیات ارژن فارس 2 امتیاز