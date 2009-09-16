سهم و طلبی از کسی ندارم/ تفنگ به دوش آماده کشیک دادنم

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده عصر سه شنبه پس از گذشت چند ماه از آخرین مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران در سالروز انتصاب خود در سمت استانداری کرمان در جمع خبرنگاران حاضر شد و از عملکرد خود طی یک سال گذشته در کرمان گفت.

نکته قابل توجه در این مصاحبه حضور نزدیک به 12 نفر از مسئولان استانداری کرمان در این مصاحبه بود که بسیاری از این افراد به دلیل کمبود وقت مصاحبه تنها نظاره گر پرسشهای خبرنگاران و پاسخ استاندار بودند به طوریکه یکی از معاونان استاندار نیز در این خصوص تذکر داد، هر چند که پاسخ دهمرده نیز به برخی از سئوالات خبرنگاران به دلیل محدودیت وقت بسیار کوتاه و کلی داده شد.

دهمرده در ابتدای مصاحبه مطبوعاه تی خود با خبرنگاران در سالن پیامبر اعظم استانداری کرمان به برخی اقدامات خود اشاره کرد و به دفاع از برنامه های خود پرداخت و گفت: انتخاب من در سمت استانداری کرمان با برنامه بود و همان روز که من برای کسب این سمت در هیئت دولت حاضر شدم و برنامه های خود را ارائه کردم که در نهایت نیز مورد قبول اعضای هیئت دولت قرار گرفت، کاندیدای یک استان دیگر نتوانست نظر هیئت دولت را برای استانداری یکی از استانها کسب کند و این نشان می دهد ارائه برنامه با توجه به شرایط هر استان برای کسب این سمت اهمیت دارد.

دهمرده گفت: از روز اول نیز سعی کردم با برنامه جلو روم و با نخبگان و نمایندگان مردم جلسات مفصلی در مورد شرایط استان کرمان برگزار کردیم و حتی برای آگاهی از مشکلات و توقعات مردم سه هفته پیاپی در مسجد جامع کرمان حضور یافتم و رو در رو با مردم در خصوص مشکلات استان صحبت کردم که تمام این مواد ضبط شده و مستند موجود است.

وی با اشاره به جلسات متعدد با فرمانداران و مسئولان شوراهای سایر مناطق استان کرمان گفت: سعی شد با بازدید میدانی و گفتگو با مسئولان محلی مشکلات و چالشهای موجود در شهرستانها به خصوص مناطق محروم نیز شناسایی شود.

اولین مشکل کرمان کسری شدید بودجه بود

وی گفت: سال گذشته در همین زمان بود که با اولین مشکل در استان مواجه شدم که کسری بودجه سال 87 استان بود که در مقایسه با بسیاری از استانها بودجه کرمان بسیار کم بود، کف پایین بودجه استان کرمان مشکلاتی ایجاد کرده بود که با پیگیریهای جدی که صورت گرفت این مشکل تا پایان سال 87 برطرف شد.

وی عنوان کرد: با پیگیری صورت گرفته در سال 88 رتبه اول در زمینه رشد بودجه جاری در کشور را کسب کردیم و کف بودجه نسبت به میانگین کشوری 3.5 برابر افزایش یافت.

استاندار کرمان افزود: برای انجام بسیاری از پروژه های عمرانی نیز احتیاج به مصوبات دستگاههای مختلف از جمله مجلس بود از سویی اجرایی کردن مصوبات سفر مقام معظم رهبری و دور اول سفر هیئت دولت به استان و همچنین تهیه طرحها و مصوبات سفر دوم هیئت دولت نیز از محورهای مهم اقدامات استانداری طی سال گذشته است.

عناصر اصلی نظام باید به من نمره بدهند

دهمرده در ادامه مصاحبه مطبوعاتی به سئوالات خبرنگاران پاسخ گفت و در پاسخ به پرسشی در زمینه برخی انتصابات در یک سال گذشته و همچنین نوع دیدگاه سیاسی خود گفت: دیدگاه من اصولگرایی است و طبق این دیدگاه برنامه ریزی کرده ام اما ترجیح می دهم عناصر اصلی نظام در زمینه عملکرد اصولگرایی به من نمره بدهند اما در مورد ادامه فعالیت در دوره دهم از هیچ کسی سهمی ندارم.

وی از خبرنگاران خواست به این نکته به طور ویژه اشاره کنند که سرباز جمهوری اسلامی است و تفنگ به دوش منتظر است بگویند در کدام پاسگاه کشیک بدهد.

نمی توانم از ارائه خدمات شهری به حاشیه نشینان جلوگیری کنم

دهمرده در زمینه حاشیه نشینی در استان کرمان نیز همچنین دلایل افزایش خدمات شهری به شهرکهای حاشیه ای کرمان افزود: در هر صورت این شهرکها به عنوان یک واقعیت وجود دارند و من نمی توانم جلوی خدمت رسانی و درخواست مردم را بگیرم.

وی در پاسخ به مطرح شدن برخی انتقادات در زمینه افزایش خدمات شهری به شهرکهای غیرجاز اطراف کرمان افزود: در زمینه حاشیه نشینی نباید صورت مسئله را پاک کرد بلکه باید حاشیه نشینی به عنوان یک پدیده شوم ساماندهی شود و جلوی ساخت شهرکهای جدید و توسعه این مناطق گرفته شود اما اینکه به این شهرکها آب و برق و گاز ندهم این مسئله قابل بحث نیست و من نمی توانم این کار را بکنم چون در هر صورت این افراد هموطن و شهروند استان هستند.

وی گفت: باید با ساماندهی و دقت در اجرای قوانین از بروز این مشکل جلوگیری شود اما آنطور هم که گفته می شود مسئله حاشیه نشینی در کرمان بحرانی نیست و حاشیه نشینی در کرمان به 50 هزار مورد نیز نرسیده است.

کمبود آب یکی از مسائل اصلی کرمان است

وی در پاسخ به مشکل کمبود آب و همچنین افزایش سطح آبهای زیر سطحی در شهر کرمان گفت: در حالیکه در استان با توجه به خشکسالی با کمبود منابع آب مواجه هستیم از سویی شاهد افزایش سطح آبهای زیر سطحی شهر کرمان می باشیم که باید برای رفع این مشکل برنامه ریزی اصولی انجام شود.

استاندار کرمان خاطر نشان کرد: اگر به مسئله آب برگردیم می بینیم که مشکل کمبود آب از مشکلات اصلی استان است و نمونه آن برداشت منفی یک میلیارد متر مکعبی از منابع آبی استان است، همچنین در زمینه انتقال آب از مخازن به مزارع نیز به دلیل استفاده از آبیاری سنتی با یک میلیارد متر مکعب پرت آب مواجه هستیم.

دهمرده خاطر نشان کرد: باید انتقال آب مکانیزه شود و پرت آب به حداقل کاهش یابد و قابل قبول نیست که در استان کرمان همچنان از سیستم آبیاری سنتی استفاده شود.

وی در خصوص بالا آمدن سطح آبهای زیر سطحی کرمان افزود: باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که از پس آبها و فاضلاب شهری کرمان که به عنوان یکی از مشکلات شهر مطرح است به عنوان یک فرصت استفاده کنیم.

دهمرده با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن ساخت کارخانه فولاد در کرمان افزود: از تصفیه این آبها می تواند در زمینه تامین آب کارخانه فولاد کرمان بهره برداری شود و این در حالی است که مشکل تامین آب این کارخانه به میزان 30 تا 40 میلیون متر مکعب آب باید از همین محل برطرف شود.

عمر پروژه های چند ساله به چند روز کاهش یافته است

دهمرده در زمینه استفاده بهینه و برنامه ریزی شده از منابع و زمان نیز گفت: کوتاه کردن عمر پروژه ها در کرمان یکی از برنامه های اصلی بود به طوریکه عمر پروژه ها در کرمان ابتدا از چند سال به ماه و هم اکنون تا یک هفته نیز کاهش یافته است که نمونه آن آبرسانی به شهرک های اقماری کرمان است.

وی افزود: نباید اجازه داد انجام یک پروژه چندین سال به درازا بکشد و بسیاری از منابع و هزینه ها نیز در این پروژه ها صرف شود.

وی گفت: در زمینه اخذ مجوزهای صنعتی نیز همین اقدام انجام شده است و مجوزی که چندین سال طول می کشید تا صادر شود امروز ظرف یک روز اخذ می شود.

دهمرده افزود: این روند موجب می شوند سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در استان داشته باشند هرچند که باید زمینه جذب سرمایه را نیز در استان مهیا کنیم که در همین زمینه دومین همایش سرمایه گذاری در کرمان در سال جاری برگزار می شود.

انتقال مواد خام از کرمان به سایر استانها قابل قبول نیست

دهمرده در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در خصوص جلوگیری از خام فروشی در کرمان افزود: استان کرمان دارای منابع مختلفی است که باید ارزش افزوده این مواد در خود کرمان روی دهد.

وی اضافه کرد: خام فروشی منابع کرمان قابل قبول نیست و کسی نیز راضی نیست زغالسنگ، سنگ آهن و سنگهای قیمتی کرمان هر کدام به یکی از استانهای کشور صادر شود و سود ارزش افزوده منابع کرمان به استانهای دیگر اختصاص یابد.

دهمرده گفت: باید صنایع بزرگ همچون کارخانه های فولاد را در کرمان احداث کنیم که این مسئله در دستور کار قرار گرفته اما باید بخش خصوصی نیز از این زمینه استقبال کند.

وی گفت: تمام امکانات لازم برای بخش خصوصی به ویژه در خصوص تامین زمین، آب و همچنین مواد خام اولیه انجام می شود و باید منتظر ورود بخش خصوصی به این عرصه باشیم.

ارتباطی بین بیماری ام اس و معادن مس کرمان وجود ندارد

استاندار کرمان در خصوص صحبتهای رئیس سابق سازمان محیط زیست کشور در خصوص ارتباط مستقیم فعالیت معادن مس در کرمان و بروز بیماری ام اس در این منطقه گفت: جلسات مختلفی در این زمینه در استان برگزار شده است و برخی نهادهای علمی نیز وظیفه پیگیری را به عهده دارند اما به نظر می رسد این مسئله نمی تواند صحیح باشد.

وی در خصوص کارخانه کرمانیت کرمان نیز افزود: در ابتدا دو هفته به این کارخانه فرصت دادیم که خط تولید خود را تغییر دهد و از مواد آزبست استفاده نکند اما در کنار این مسئله نمی خواهیم که ادامه کار کارخانه نیز با مشکل مواجه شود و کارگران این مرکز صنعتی بیکار شوند به همبن دلیل به مسئولان کارخانه مهلت داده ایم که خط تولید را در یک زمان معقول عوض کنند.

در آینده خبرهای خوبی در زمینه تقسیمات کشوری دارم

استاندار کرمان در زمینه تقسیمات کشوری پهناور ترین استان کشور نیز گفت: از ابتدای مسئولیت در کرمان بحث تقسیمات کشور را آغاز کردم که در همین زمینه نیز شاهد شهرستان شدن مناطقی همچون "انار"، "ریگان"، "فهرج" و " رابر" هستیم.

وی افزود: در همین زمینه بحثهای دیگری نیز مطرح است که در حال پیگیری است که در صورت قطعی شدن به زودی خبرهای خوبی نیز در این زمینه خواهم داشت.

وی گفت: استان کرمان عملا بیش از 11 درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده است و با توجه به وسعت و پراکندگی جمعیت انجام برخی تغییرات تقسیمات کشوری در دستور کار قرار دارد.