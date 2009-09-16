بانک آثار هنری به زودی راه اندازی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی موسوی در حاشیه برگزاری نمایشگاه "شهر، هنر دینی ، فرهنگ دینی" با بیان این مطلب اظهار داشت : آثار خلق شده هنرمندان، ‌در این بانک نگهداری شده و در مناسبتهای مختلف در بیلبوردهای تبلیغاتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی افزود : آثار گرافیکی به دلیل سرعت در خلق اثر از تعداد بیشتری در مقایسه با آثار حجمی و نقاشیهای دیواری برخوردار هستند به همین جهت از این نوع آثار در مناسبتهای مختلف در سطح شهر استفاده می‌شود.

مدیر اداره آثار حجمی سازمان زیبا سازی در خصوص نمایشگاه "شهر، هنردینی ، فرهنگ دینی" که هم ‌ا‌کنون در نگارخانه برگ سازمان زیباسازی برپاست گفت : این نمایشگاه با محوریت هنر دینی برپا شده و برگزیده‌ای از مجموعه آثار هنری با مضامین دینی است که در مقاطعی در شهر تهران به کار رفته یا همچنان وجود دارد.

موسوی ادامه داد : نقاشیهای دیواری، مجسمه و آثار حجمی و گرافیک شهری مجموعه آثار این نمایشگاه را شامل می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت یادآور شد : ‌این اولین تجربه برگزاری نمایشگاه با محوریت دینی است و درنظرداریم در آینده نیز این نمایشگاه را برگزار کنیم.

همچنین روز گذشته میزگرد بررسی وضعیت گرافیک شهری، نقاشی دیواری و مجسمه سازی در شهر تهران با حضور استادان بهروز دارش، ‌دکتر محمد فدوی و دکتر عبدالمجید حسینی راد از استادان و هنرمندان این عرصه در نگارخانه برگ سازمان زیبا سازی برگزار شد.