محمد مطیع درباره دوری طولانی خود از سینما و بازی در فیلم "تردید" به خبرنگار مهر گفت: واروژ کریممسیحی از دوستان بسیار قدیمی من است. من سال 58 در فیلم "سلندر" نوشته بهرام بیضایی به کارگردانی کریممسیحی بازی کردم که البته نیمهبلند بود و در جشنواره فیلم فجر نیز به نمایش درآمد.
وی در ادامه افزود: بعد از این همکاری به خارج از کشور رفتم. شاید اگر هنگام تولید "پرده آخر " نیز ایران بودم با کریممسیحی همکاری میکردم. من شخصیت و سینمای وی را به خوبی میشناسم و خیلی راحت درباره این مسائل با هم صحبت میکنیم. این رابطهای که بین ما وجود دارد، باعث میشود که من آن چیزی را ارائه کنم که او میخواهد.
این بازیگر سینما و تلویزیون درباره حضور خود در فاز دوم فیلمبرداری "تردید" گفت: زمان تولید فاز اول فیلم من در ایران نبودم و در فاز دوم کریممسیحی از من خواست جای یکی از بازیگرانی بازی کنم که به هر دلیل از ادامه کار منصرف شده بود. البته او گفت که در فاز اول هم اگر ایران بودم حتما از حضور من استفاده میکرد.
وی درباره بازی در نقشهای منفی گفت: نقشهایی که پیش از این من در مجموعههای تلویزیونی "امیرکبیر"، "سلطان و شبان"، "هزاردستان" و... بازی کردهام به نوعی منفی هستند. ولی فکر میکنم این شخصیتها را مردم بسیار دوست دارند. البته من خودم علاقمندم بیشتر در کارهای طنز بازی کنم.
مطیع درباره شخصیت انوری در فیلم "تردید" عنوان کرد: من به دلیل شناختی که از کریممسیحی دارم، حتی اگر فیلمنامه او را هم نخوانم حاضرم باز با وی همکاری کنم. زیرا به او اعتماد دارم. شخصیت انوری در نمایشنامه هملت نیز وجود دارد. اما من در همان ابتدا با توضیحاتی که کریممسیحی داد، فکر کردم نمونه این افراد در جامعه امروزی ما زیاد دیده میشوند.
وی افزود: شخصیتهایی همچون انوری در "تردید" از جمله افرادی هستند که میخواهند از هر طریق و هر راهی گامی بردارند و با وجود اینکه آدمهای تیزی به نظر میرسند درایت لازم را برای رسیدن به جایگاه یا طبقه مورد نظرشان را ندارند. آنها در واقع به نوعی فرصتطلب هستند.
مطیع ادامه داد: این شخصیت همانطور که در فیلم میبینید، یک زن دیگر و یک بچه عقبمانده هم دارد. به عقیده من این فرزند نمادی از شخصیت درونی انوری است. وی به لحاظ فکری و نوع حضورش در جامعه عقبمانده است. این افراد به خاطر جاه و مقام چابلوسی میکنند و فکر میکنم نمونه چنین افرادی در جامعه ما زیاد دیده میشوند.
بازیگر "تردید" با اشاره به این شخصیت در نمایشنامه هملت عنوان کرد: من نتوانستم به دلیل فرصت کوتاهی که برای شروع بازی در فیلم داشتم، آثاری را که از این کتاب اقتباس شده و حتی خود کتاب را دوباره بخوانم. البته چند نسخه سینمایی از "هملت" را در گذشته دیده بودم و به نوعی این نقش در پس ذهنم وجود داشت.
وی افزود: البته نمیخواستم با زمینهای که از این نقش در ذهنم بود، بازی کنم و بیشتر سعی کردم "پولونیوس" هملت را با جامعه امروز تطبیق دهم. برای ایفای این نقش تا آنجا که امکان داشت به نظرات کریممسیحی گوش و خودم هم تیز بودن این شخصیت را به آن اضافه کردم. البته این خواسته کریممسیحی نیز بود و من آن را در بازی بیشتر لحاظ کردم.
مطیع مشغول بازی در مجموعههای تلویزیونی "سالهای مشروطه" محمدرضا ورزی و "شهر دقیانوس" مهرداد خوشبخت است. در داستان "تردید" آمده است: پدر سیاوش مرده و عموی او ثروت خانواده را در دست گرفته است. سیاوش به دخترعمه خود علاقه دارد. او که هنوز از خبر درگذشت پدرش حیران است درمییابد مادرش قصد دارد با عمویش ازدواج کند.
بهرام رادان، حامد کمیلی، علیرضا شجاعنوری، مهتاب کرامتی، ترانه علیدوستی، کاوه کاویان، رزا آرایش، توفان مهردادیان و مهرداد فلاحتگر بازیگران، بهرام بدخشانی فیلمبردار، امیر اثباتی طراح صحنه و لباس، محمدرضا قومی طراح گریم، محمد فوقانی عکاس، محسن روزبهانی جلوههای ویژه و شرکت پاسارگاد با مشارکت فدک فیلم سرمایهگذار "تردید" هستند.
فیلم سینمایی "تردید" در بیست و هفتمین جشنواره فیلم فجر جوایز بهترین فیلم، بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین کارگردانی را از بخش نگاه نو دریافت کرد. دومین تجربه کارگردانی واروژ کریممسیحی از چهارشنبه 25 شهریورماه در سینماهای تهران و شهرستانها مقابل دوربین رفته است.
نظر شما