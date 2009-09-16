یک تن تلفن همراه محتوی 15 هزار دلار فلز است!

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه StEP (حل مشکل زباله های الکترونیک) سازمانی است که مورد حمایت سازمان ملل متحد و شرکتهایی مثل مایکروسافت و نوکیا قرار دارد.

رودریگر کوهر ریئس StEP اظهار داشت: "فرایندها و سیاستهایی که دولتها از آنها برای بازیافت و استفاده دوباره محصولات الکترونیکی بهره می گیرند برای حل مشکل بازیافت غیرقانونی و خطرناک باید در تمام دنیا به صورت واحد استانداردسازی شوند."

تازه ترین گزارش StEP نشان می دهد که یک تن تلفن همراه استفاده شده برابر با حدود 6 هزار دستگاه محتوی حدود 5/3 کیلو نقره، 340 گرم طلا، 140 گرم پالادیم و 130 کیلو مس است. باکتری یک تلفن همراه دارای 5/3 گرم دیگر مس است که ارزش مجموع تمام این فلزات برپایه قیمتهای فعلی در بازار، برابر با 15 هزار دلار است.

براساس گزارش رویترز، هم اکنون بسیاری از دستگاههای الکترونیکی خارج از مصرف به کشورهای در حال توسعه صادر می شوند و در این کشورها به روشهای کاملا غیر قانونی و غیر استاندارد بازیافت می شوند.

این سازمان در سال 2007 در شهر بن آلمان تاسیس شد.