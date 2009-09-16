505 هزار مترمربع از معابر شمال تهران آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "یوسف متقی" افزود: به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی منطقه یک، انجام عملیات آسفالت معابر با شروع فصل گرما و تأثیر آن در کیفیت کار در 6 ماهه اول سال بیشتر از 6 ماهه دوم است که از ابتدای سال جاری عملیات لکه گیری و روکش آسفالت در محورهای اصلی و فرعی منطقه آغاز و تا مساعد بودن شرایط جوی ادامه خواهد داشت.

معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه یک گفت: طبق آمار اداره کل هماهنگی و برنامه و اعتبارات فنی و عمرانی شهرداری تهران میزان کل تناژ آسفالت پخش شده در پنج ماهه اول سال جاری معادل 583 هزار و 71 تن و سطح آسفالت شده معابر برابر چهار میلیون و 469 هزار و 499 متر مربع بوده که بیشترین میزان آسفالت پخش شده در این مدت بین مناطق 22 گانه شهر تهران متعلق به منطقه یک بوده است.

وی با اشاره به فعالیت اکیپهای مکانیزه آسفالت در نواحی ده گانه منطقه گفت: بیش از 190 هزار مترمربع از معابر اصلی و فرعی منطقه که نیاز به روکش اساسی آسفالت داشت با پخش 28 هزار تن آسفالت ساماندهی شد.

متقی گفت: عملیات فوق در بیش از 40 محور منطقه شامل البرزکوه، گلابدره، دربند، سربند، ازگل، خیابانهای آقابزرگی، 35 متری قیطریه، صاحبی، آشتیانی، 35 متری مهر، گلزار، شهرکهای لاله، یاس و ... انجام شد.