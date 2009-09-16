بافت محروم شهری زیر خط راه آهن نیشابور نیازمند ساماندهی است

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، حجت الاسلام دکتر سید علی حسینی ظهر چهارشنبه در شورای اداری شهرستان نیشابور افزود: در بحث رأی اعتماد به وزراء دیدیم که برخی در داخل و خارج به افراد معرفی شده نمره 21 و برخی نمره مردودی می دهند که این اشتباه بود.

نماینده مردم نیشابور در مجلس گفت: در عین حال مجلس بر اساس وظیفه ذاتی خود نظر داد و گوشش بدهکار هیچ جریان سیاسی نبود.

وی افزود: ملت ایران با حضور حداکثری و رأ‌ی قاطع به رئیس جمهور، یک بار دیگر برگ زرینی بر افتخارات 30 ساله افزودند.

حسینی گفت: هرچند برخی حرکات پس از انتخابات، دل های علاقه مندان به نظام را رنجاند، اما این مقطع فرصتی برای استقرار آرمان های امام راحل و فرمایشات مقام معظم رهبری است.

وی تصریح کرد: مردم با پایبندی به آرمان های نظام اسلامی و نگاه به فرامین مقام معظم رهبری مانع تحقق فرصت طلبی دشمنان و گروه های سیاسی آتش بیار معرکه شدند.

وی از محمدی زاده استاندار سابق خراسان رضوی به عنوان یکی از استانداران قوی دولت نهم یاد کرد و خواستار کمک مدیران استان به دکتر محمود صلاحی استاندار جدید شد که از مدیران توانمند اقتصادی که جانباز قطع پا است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با طبیعی دانستن تغییرات مدیریتی در سطح استان و شهرستانها با توجه به حضور دولت و استاندار جدید در عین حال بر اصل ثبات مدیریت و ملاک قرار دادن اصل تعهد و تخصصی در این باره تأکید کرد.

حسینی خواستار توسعه متوازن در استان و توزیع امکانات برای همه شهرستان ها و بخش های خراسان رضوی شد.

وی به فرمانداری پیشنهاد داد بانک اطلاعات جامعی از امکانات مناطق مختلف شهرستان جهت ترسیم وضع موجود برای برنامه ریزی بعدی شد.

حسینی با اشاره به بافت محروم شهری در زیر خط راه آهن نیشابور با جمعیت بیش از 50 هزار نفر خواستار تلاش کلیه ادارات برای ایجاد توسعه عادلانه در این مناطق و یکی شدن مفاهیم شمال و جنوب شهر شد.

وی از تحقق مصوبه سفر ریاست جمهوری مبنی بر خرید ساختمان تعزیرات حکومتی تقدیر کرد و افزود: اما مصوباتی هم داریم که نظیر کنارگذر جنوبی نیشابور اصلا پرداخت نشده است.

وی از صدور مجوز دانشکده علوم پزشکی نیشابور به عنوان رویداد مهم در عرصه اجتماعی و علمی شهرستان نام برد.