۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۲:۱۴

نادری:

سومین کتابخانه تخصصی روشندلان در ایلام دایر شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی بهزیستی استان ایلام از دایر شدن سومین کتابخانه تخصصی روشندلان در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ملوس نادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع کتابخانه های الکترونیکی تخصصی ویژه روشندلان در استان ایلام به سه مرکز افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: نابینایان از جمله گروه هایی هستند که در استفاده و برخورداری از رسانه های مکتوب با محدودیتها و موانع زیادی روبرو بوده و از این جهت نیازمند توجه، همفکری و حمایت لازم هستند.

وی اظهار داشت: اکنون هزار روشندل نابینا و نیمه بینای استان زیر پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند که خوشبختانه تعداد زیادی از آنها موفق به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف و ورود به بازار کار و عرصه زندگی اجتماعی شده اند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی مختلف موظف به تدارک زمینه رشد و ارتقا همه جانبه و پاسخگویی به مطالبات و مشکلات این قشر به ویژه در توانمندسازی علمی و عملی آنها هستند.

ملوس نادری یادآور شد: این سازمان درصدد است در صورت گشایش اعتبارات تملک و دارایی ها در هر یک از شهرستانهای استان حداقل یک کتابخانه الکترونیکی را راه اندازی کند.

