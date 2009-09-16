سومین کتابخانه تخصصی روشندلان در ایلام دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ملوس نادری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مجموع کتابخانه های الکترونیکی تخصصی ویژه روشندلان در استان ایلام به سه مرکز افزایش پیدا کرده است .

وی افزود: نابینایان از جمله گروه هایی هستند که در استفاده و برخورداری از رسانه های مکتوب با محدودیتها و موانع زیادی روبرو بوده و از این جهت نیازمند توجه، همفکری و حمایت لازم هستند .

وی اظهار داشت: اکنون هزار روشندل نابینا و نیمه بینای استان زیر پوشش خدمات حمایتی این سازمان قرار دارند که خوشبختانه تعداد زیادی از آنها موفق به ادامه تحصیل در مقاطع مختلف و ورود به بازار کار و عرصه زندگی اجتماعی شده اند .

وی افزود: دستگاه های اجرایی مختلف موظف به تدارک زمینه رشد و ارتقا همه جانبه و پاسخگویی به مطالبات و مشکلات این قشر به ویژه در توانمندسازی علمی و عملی آنها هستند .