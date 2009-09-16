۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

سازمان اطلاعات ملی آمریکا:

روسیه بزرگترین دشمن آمریکاست

سازمان اطلاعات ملی آمریکا در گزارشی ادعا کرد که روسیه بزرگترین دشمن ایالات متحده به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اداره اطلاعات ملی آمریکا، روسیه را در شمار کشورهایی قرار دارد که می توانند تهدیدی برای منافع آمریکا باشند و ایران، کره شمالی و چین را دشمنان بالقوه آمریکا اعلام کرد.

در گزارشی که روز سه شنبه منتشر شد گفته می شود: "روسیه شریک آمریکا در بسیاری از ابتکارات مهم، همانند بهره برداری از ضایعات هسته ای و مبارزه با تروریسم هسته ای است، اما در عین حال روسیه می تواند به جستجوی روش های تقویت توان و نفوذ خود ادامه دهد، بنحوی که بتواند تحقق منافع آمریکا را دشوار سازد".

با این حال اعلام شده است که تهدید بالقوه بمعنای غیرممکن بودن حفظ روابط معمول و استوار بین دو کشور نیست.

بعقیده "دنیس بلر" رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا که هر 16 سرویس اطلاعاتی این کشور تحت ریاست وی قرار دارند، روسیه و چین از نظر امکان سایبر حملات بیشترین خطر را دارند.

همچنین در این گزارش ادعا می شود که دشمنان اصلی بالقوه آمریکا ایران، کره شمالی و چین هستند.

