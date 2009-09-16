ارزیابی کمیته تحقیقات دانشجویی در جشنواره رازی با روشی جدید

دکتر محمدحسن قوسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در روش جدید ارزشیابی، شفاف تر از گذشته به ارزیابی فعالیت کمیته های تحقیقات دانشجویی پرداخته می شود.

وی خاطرنشان کرد: امسال برای اولین بار در بخشهای کمی سقف و محدودیت اعمال می شود تا ارزشیابی مقالات، طرحها و کارگاهها به صورت کیفی تر از گذشته انجام گیرد. تخصیص امتیاز به کارگاههای دانشجویی، دانشگاهی، منطقه ای و کشوری با گذشته تفاوت پیدا کرده است و برگزاری این کارگاهها به میزان مشخصی امتیاز می گیرد.

قوسیان گفت: میزان امتیازات در مورد مجلات افزایش پیدا کرده و همچنین سقف مشخصی برای کمیت مجلات تعریف شده است.

وی یادآور شد: برای طرحهای تحقیقاتی دانشجویی محدودیتی وجود ندارد. همچنین برای مقالات دانشجویان علوم پزشکی سقفی تعیین نشده اما میزان امتیازاتی که به این مقالات اختصاص می یابد، تغییر کرده است. همچنین این نکته که نویسنده مقاله باید یکی از اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی باشد مورد تاکید قرار گرفت.

مدیر دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی وزارت بهداشت گفت: در دستورالعمل جدید ارزشیابی به بخش تالیف و ترجمه امتیازات قابل توجهی اختصاص یافت و امتیاز تالیف بیش از گذشته در نظر گرفته شد.

قوسیان اظهار داشت: دانشگاههای علوم پزشکی و کمیته های تحقیقات دانشجویی این دانشگاه فرصت دارند تا 20 آبان ماه مستندات کمیته ها را بر اساس معیارهای جدید ارزشیابی برای ارزیابی در جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی به معاونت تحقیقات وزارت بهداشت ارسال کنند.