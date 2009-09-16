به گزارش خبرنگار مهر، استعفای دکتر صادق واعظ زاده از سمت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سوی خود وی نیز تأیید شده و وی عنوان کرده که نامه استعفای خود را به رئیس جمهوری ارائه داده است.

دکتر واعظ زاده درباره دلایل خود صحبتی نکرده اما برنامه آتی وی در صورت قبول استعفا از سوی رئیس جمهور، ادامه فعالیت به عنوان عضو هیئت علمی در دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

صادق واعظ زاده معاون علمی و فناوری رئیس جمهور دو روز پیش استعفای خود را تقدیم رئیس دولت دهم کرد.

احمدی نژاد هنوز معاونان خود در معاونتهای "علمی و فناوری"، "اجرایی"، "نیروی انسانی" و "راهبردی و امور برنامه ریزی" را برای دوره دهم ریاست جمهوری تعیین نکرده است.

رئیس جمهور پیش از این اعلام کرده بود که در میان معاونان خود یک معاون زن خواهد داشت.