باورهای مذهبی باید در مبحث ترک اعتیاد بازتعریف شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق فتح اللهی که صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران سخن می گفت این مطلب را در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر درست بودن به کارگیری مذهب در مسئله ترک اعتیاد و عواقب آن گفت و تاکید کرد: ما نمونه هایی داریم که اعتقادات مذهبی بالای 40 تا 45 درصد ترک اعتیاد موفق داشته اند در صورتی که نرم جهانی آن 20 تا 25 درصد است.

فتح اللهی افزود: بحث ورود دین در حوزه درمان اعتیاد از نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر مثبت است و هنوز استفاده کافی و وافی از این مهم برای درمان معتادان نشده است.

مسئول تشکلهای غیردولتی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر تاثیر بالای اعتقادات مذهبی در همه امور گفت: بسیاری از معتادان با ابزار مادی نسبت به ترک اعتیاد موفق نشده اند اما می توان امیدوار بود با استفاده درست از اعتقادات دینی احتمال موفقیت در درمان را بالا برد.

بنا به گفته های این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر تشکل ترک اعتیاد مذهبی «عین الحیات خوی» بیش از 48 درصد ماندگاری در ترک در مراجعه کنندگان خود داشته است که یک رکورد محسوب می شود.

فتح اللهی همچنین در ادامه گفتگوی خود با خبرنگاران از راه اندازی هیئت بزرگ بهبود یافتگان امام جعفرصادق (ع) در مهدیه تهران خبر داد که با رویکرد دینی و سنتی با استفاده از اعتقادات مذهبی در درمان معتادان فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه بعضی از افراد سودجو با استفاده از اعتقادات مذهبی هیئتهایی برای ترک اعتیاد در برخی زیرزمینهای نمور راه اندازی کردند که مورد تایید ستاد نیست.

فتح اللهی یادآور شد: نقش مذهب در ترک اعتیاد تا کنون ثابت کرده است هم تاثیر پیشگیرانه دارد و هم تاثیر ماندگاری که باید از این مسئله بیش از پیش بهره برد.

مسئول تشکلهای غیردولتی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه از صدور مجوز از طرف وزارت کشور در سطح ملی برای تشکل غیردولتی معتادان گمنام N.A خبر داد و گفت: پیش از این نیروی انتظامی برای N.A در 12 استان مجوز صادر کرده بود که با صدور مجوز ملی از سوی وزارت کشور برای این تشکل می توان امیداوار بود فعالیت آن در همه استانها افزایش یابد.

وی افزود: N.A یک تشکل پیچیده و سری نیست و تا کنون برداشتهای اشتباهی در مورد آن صورت می گرفت که با اقداماتی که از سوی اعضای آن صورت گرفت و ارتباطاتی که با ستاد برقرار کرده اند این سوء تفاهمات مرتفع شده است.