موازنه عرضه و تقاضای گاز منفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کشکولی در رابطه با آخرین وضعیت مصرف گاز طبیعی در سالجاری، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون 60 میلیارد متر مکعب گاز در کشور مصرف شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بخش خانگی با 31 درصد رشد بالاترین رشد مصرف را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: طی این مدت بخش صنایع عمده 12درصد و صنایع غیرعمده 30 درصد، نیروگاهها مشابه سال قبل و مجموع مصارف گازرسانی دارای رشد 11 درصد بوده است.

کشکولی در مورد آخرین وضعیت عملکرد گازرسانی نیز اعلام کرد: در حال حاضر در 750 شهر، 7700 روستا، 4/11 میلیون مشترک شامل 7/14 میلیون خانوار و 57 میلیون نفر جمعیت کشور از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند.

مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران افزود: 52 نیروگاه، 23 هزار واحد صنعتی و 900 جایگاه CNG نیز تحت پوشش گاز طبیعی قرار داشته که در حال حاضر با استفاده از 32 هزار کیلومتر خطوط انتقال و 165 هزار کیلومتر شبکه گاز وظیفه مهم گازرسانی به مشترکین در 3 شرکت گاز استانی در اقصی نقاط کشور را انجام می دهد.

وی با اشاره به رشد 31 درصدی مصرف بخش خانگی در سالجاری، بیان کرد: این میزان رشد مصرف گاز با توجه به موازنه منفی عرضه و تقاضای گاز نگران کننده به نظر می رسد.

