چاپ کتاب کلانتری را به درخواست "کتابسرا" به آنها واگذار کردیم

مدیر نشر ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر و در واکنش به انتقادات روز گذشته پرویز کلانتری از آنچه "رویه غیر حرفه‌ای" این انتشارات در چاپ کتابش (مرگ پایان کبوتر نیست)" نامیده بود با رد این اظهارات گفت: ما این کتاب را اوایل سال 1386 برای اخذ مجوز به وزارت ارشاد فرستادیم و بیش از یکسال بعد در 30 خرداد 87 اداره کتاب به ما اعلام کرد که کتاب 22 مورد اصلاحیه خورده و باید این اشکالات رفع شود.

محمدعلی جعفریه افزود: ما این موضوع را به آقای کلانتری که آن زمان در آمریکا اقامت داشت اعلام کردیم و ایشان نیز این موارد را اصلاح کرد و ما نیز دوباره آن را به ارشاد عودت دادیم. در تاریخ 19 آبان 87 اداره کتاب در ابلاغیه دوم اعلام کرد که کتاب در دو مورد دیگر نیز باید اصلاح شود و ما یز این موارد را با مشورت خودِ آقای کلانتری تغییر دادیم.

جعفریه اضافه کرد: کتاب "مرگ پایان کبوتر نیست" در نهایت در 17 آذر 87 مجوز نشر را دریافت کرد و ما هم کتاب را در نوبت چاپ گذاشتیم. اما گویا نویسنده از این مورد که برای چاپ کتابش حدود 5/1 سال در انتظار اخذ مجوز نشر بوده نگران شده و خودش به ارشاد رفته و پیگیر مسئله شده و این هم چیز غریبی نیست که نویسنده برود وضعیت کتابش را پیگیری کند.

مدیر نشر ثالث درباره دلیل عدم چاپ این کتاب و سپردن آن به ناشری دیگر (کتابسرا) هم تاکید کرد: با توجه به رابطه دوستی میان آقای صادق سمیعی (مدیر انتشارات کتابسرا) و خانواده آقای کلانتری ایشان (سمیعی) در تماسی با من تمایل خود را برای چاپ این کتاب ابراز کرد و من هم با توجه به رابطه‌ای صمیمی که میان بنده و ایشان بود با درخواستشان موافقت کردم.

وی در پاسخ به این پرسش که "آیا با وجود زحمات زیادی که تا زمان صدور مجوز این کتاب متحمل شده منطقی است آن را چاپ نکند و دست کم به فکر بازگشت سود مالی از راه انتشار آن نباشد و آن را به ناشر دیگری بسپرد؟" گفت: اینگونه نبود که کتاب پرفروش شود اما چون میان ما و آقای کلانتری قرارداد مکتوب وجود داشت باید آن را چاپ می‌کردیم اما همانطور که گفتم صرفاً بر اساس تقاضای مدیر نشر کتابسرا و با توجه به رابطه‌ای که میان ناشران هست کتاب را به او دادم و و با اینکه آن را حروفچینی هم کرده بودیم و علیرغم اصرار این ناشر مبنی بر دریافت مبلغ مربوط به آن این مبلغ آن را مطالبه نکردم.

جعفریه در پاسخ به انتقادات کلانتری مبنی بر آنچه "رویه غیر حرفه‌ای و بی‌انظباطی" نشر ثالث نامیده بود ادامه داد: ما اگر غیرحرفه‌ای بودیم که نمی‌توانستیم سال گذشته حدود 170 عنوان کتاب چاپ کنیم. ما آنچه مربوط به کارهای فنی کتاب باشد انجام می‌دهیم و بر اساس قراردادمان عمل می‌کنیم اما اینکه کتابی دیر مجوز می‌گیرد تقصیر ما نیست.