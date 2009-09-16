هدف شهرداری رسیدن به «تهران اسلامی» به عنوان الگوی جهان اسلام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عبدالمقیم ناصحی با اشاره به برنامه های مذهبی شهرداری تهران در ماه مبارک رمضان و عید سعید فطرگفت: همه ساله به مناسبت ماه مبارک در اغلب مساجد و مراکز دینی برنامه های زیادی برپا می شود. این مرکز نیز با پرهیز از موازی کاری و با ارتقاء کیفی برنامه های خود سعی داشته برنامه هایی با سطح کیفی خوب و قابل قبول ارائه کند که از آن جمله می توان به برگزاری محافل انس با قرآن در مساجد منتخب سطح شهر تهران با حضور قاریان و گروه های تواشیح بین المللی تحت عنوان کاروان تلاوت نور، نظافت و شستشوی فرش و غبارروبی مساجد و نیز نورپردازی مساجدی که از نظر ساختمان و بنا مستعد هستند، اشاره کرد.

وی افزود: تبیین مسائل دینی با محوریت قرآن، نهج‌البلاغه و نیایش ائمه معصومین (علیهم‌السلام) تحت عنوان دین و اندیشه در پرتال شهرداری تهران، برگزاری کلاسهای مفاهیم قرآن برای نوجوانان و فرزندان پرسنل شهرداری و توزیع کتابچه ادعیه اربعه و دعاهای ماه مبارک رمضان تهیه شده توسط این مرکز در مساجد و در بین نمازگزاران از دیگر برنامه های مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران است.



40 باب مسجد بر اساس معماری ایرانی اسلامی ساخته شده است مشاور شهردار تهران:

مشاور شهردار تهران با اشاره به برنامه های مرکز فعالیتهای دینی برای گسترش مساجد در شهر تهران گفت: سیاستگذاری این مرکز در خصوص مساجد بر دو منوال است. در خصوص مناطقی از شهر که از لحاظ مسجد دارای تناسب و کمیت مناسب است سعی ما بر این است که این مساجد بهسازی و نوسازی شوند و در صورت امکان این مساجد را توسعه دهیم.

ناصحی افزود: در خصوص مناطقی از شهر که از لحاظ مسجد دچار کمبود هستند مخصوصا بعضی از مناطق شمالی شهر، چهل باب مسجد در زمینهای قابل قبول از نظر متراژ و موقعیت جغرافیایی و دارای کاربریهای چند منظوره از قبیل شبستان، کتابخانه، سالن اجتماعات، کلاسهای آموزشی و گنبد و گلدسته بر اساس معماری ایرانی اسلامی توسط بهترین مهندسین و معمارهای مجرب در حال ساخت است.

به گفته وی تا کنون چند باب از این مساجد افتتاح شده و در اختیار مؤمنین و نمازگزاران قرار گرفته است.

ناصحی در خصوص ضرورت تاسیس مرکز فعالیتهای دینی و اهداف کلی شهرداری تهران از راه‌اندازی این مرکز گفت: گرچه متدینین در میان کارکنان و در رده‌های مدیریتی شهرداری بسیار هستند و موضوعات دینی دغدغه همه ‌آنها است اما نهادی که مستقلاً متولی امور دینی در شهرداری باشد، وجود نداشت و بسیاری از مسائل و مشکلات خاص دینی در حاشیه موضوعات دیگر و از منظر فرهنگی و اجتماعی و شهرسازی دیده می‌شد که این اجحافی در حق امور دینی بود لذا شهردار تهران مجوز تأسیس این مرکز را در پایان سال 1385 صادرکرد.

وی اضافه کرد: از اهداف راه اندازی این مرکز می توان به ایجاد پل ارتباطی بین اقشار مختلف مردم و متولیان امور دینی با شهردار، رسیدگی به مراکز دینی اعم از مساجد، حوزه‌های علمیه، تکایا و هیئتهای مذهبی و ... اشاره کرد که تمامی این موارد با محوریت مسجد به عنوان پایگاه حضور الهی مردم مدنظر خواهد بود.