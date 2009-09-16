به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام عباس اسکندری صبح چهارشنبه در جلسه شورای مدیران اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم، تلاش مجموعه‌های فرهنگی را برای ارتقای سطح فرهنگ دینی جامعه مهم برشمرد و تصریح کرد: با شناسایی راه‌های نفوذ فرهنگی در خانواده‌ها می‌توان اقشار مختلف جامعه را با آموزه‌های دینی ائمه اطهار(ع) آشنا کرد و از نفوذ فرهنگ منحط غرب در کانون خانواده‌ها و تهدیدات ضد فرهنگی جلوگیری کرد.



وی در ادامه گفت: در این زمینه شناخت و مقابله با راه‌های نفوذ فرهنگ منحط غربی ضرورت دارد.



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم رعایت حجاب و عفاف از سوی بانوان تأکید کرد و افزود: علما، روحانیون، مبلغان دینی و سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی و تبلیغی نیز باید بانوان را با اهمیت و ضرورت رعایت حجاب و آثار و برکات ناشی از این مهم در جامعه اسلامی آگاه کنند.



حجت‌الاسلام اسکندری در این زمینه اظهار داشت: گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی به عنوان سد محکمی در برابر نفوذ فرهنگ منحط غربی است و در این راستا مبلغان دینی وظیفه خطیری برعهده دارند.



مدیرکل تبلیغات اسلامی قم با اشاره به نقش محوری پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع گفت: تکریم ارباب رجوع یکی از مهم ترین وظایف مدیران و کارکنان است و رعایت این مهم در اداره کل تبلیغات اسلامی استان به عنوان یک نهاد فرهنگی و تبلیغی ضرورت بیشتری دارد.



وی در پایان افزود: مدیران و کارکنان باید بدانند که رضایت ارباب رجوع باید در تمامی برنامه ریزی‌ها و تصمیم گیری‌ها به عنوان یک اصل در نظر گرفته شود.

