موافقت گیتس با اعزام هزار نظامی جدید آمریکایی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، گزارش جدید پنتاگون کمتر از یک هفته پس از اعزام هزاران پیمانکار جدید به عراق منتشر شد که به ظاهر پیمانکاران برای جایگزینی نظامیان آمریکایی اعزام شده بودند.

آنتی وار در ادامه می افزاید: این درحالیست که مقامات بلندپایه آمریکایی تاکید کردند: دستکم 60 روز پس از برگزاری انتخابات پارلمانی عراق در ماه ژانویه هیچ تغییر قابل توجهی در شمار نظامیان کنونی در این کشور جنگ زده ایجاد نخواهد شد.

به نوشته این پایگاه اینترنتی هم اکنون پس از گذشت بیش از دو و نیم سال از افزایش شمار نظامیان آمریکایی در عراق، شمار نیروهای امنیتی بیشتر از شمار نظامیان این کشور در سالهای پیش از افزایش نیرو بوده است و احتمال می رود که شمار نیروهای امنیتی در آینده نزدیک افزایش یابد.

پنتاگون صدها میلیون دلار برای حضور پیمانکاران در عراق هزینه کرده است و بیشتر آنها سربازان مزدور از کشورهای دیگر همچون اوگاندا و کنیا هستند.

در حال حاضر 62 هزار سرباز آمریکایی در عراق مستقر هستند و قرار است تا پایان سال جاری شش هزار نفر دیگر بر این تعداد افزوده شود.