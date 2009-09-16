برای مقابله با خشکسالی بهره برداری علمی آب نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک نمایندگان گرگان در مجلس شورای اسلامی افزود: روشهای پیشین مصرف آب به ویژه در بخش کشاورزی جوابگوی نیازهای امروز ما نیست.

وی اظهار داشت: توجه و سرمایه گذاری در بخش آب ضروری است و موجب توسعه در سایر بخشها می شود و با توجه به باردهی بالای سرمایه گذاری در طرحهای تامین آب استان افزایش بودجه این بخش روند توسعه استان را شتاب می بخشد.

نیاوند خاطرنشان کرد: تامین آب اراضی کشاورزی موجب اشتغال و افزایش تولیدات این بخش و رونق صنایع وابسته به آن می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با تاکید بر شفاف شدن رویکرد تصمیم گیران در بخش آب بیان داشت: با توجه به اهمیت این مایع حیاتی و نقش آن در توسعه باید رویکرد وافق کار مسوولان در این بخش روشن شود.

نیاوند، به وقوع پدیده پدیده خشکسالی در سال زراعی گذشته اشاره کرد و گفت: تجربه کم آبی به ما می گوید که باید کارهای اساسی و مهمتری برای ذخیره سازی و نحوه مصرف آب در بخش کشاورزی، صنعت و شرب انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: توسعه زیر ساختها با احداث سدها وآب بندانهای جدید موجب پیشگیری از خسارتهای سنگین در دوره های خشکسالی می شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان با اشاره بر ضرورت اتمام پروژه های نیمه تمام در بخش آب استان بر تامین بودجه این پروژه ها در آینده تاکید کرد.

وی اظهارداشت: باید با اجرای برنامه های اطلاع رسانی و آموزش، مدیریت مصرف آب را به شهروندان آموزش داد و فرهنگ صرفه جویی را در جامعه نهادینه کرد.

به گفته او، توسعه فرهنگی در مصرف آب موجب می شود که مردم بیش از گذشته قدر این نعمت الهی را بدانند و به مصرف بهینه آب به ویژه در بخش کشاورزی روی آورند.