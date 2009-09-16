به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علیآبادی در دیدار روز سه شنبه با "ژی هونگ وی" گفت: والیبال ایران طی سالهای اخیر رشد چشمگیری در عرصه داخلی و خارج داشته و به موفقیتهای بزرگی نیز دست بافته است که این نوید موفقیت در تمامی ردههای سنی در سالهای آینده را میدهد.
وی ضمن اعلام آمادگی برای تعامل بیشتر با فدراسیون جهانی والیبال تصریح کرد: کمیته ملی المپیک ایران با توجه به رشد ایدهآل این رشته در کشور آمادگی همه گونه همکاری و تعامل با مسئولان فدراسیون جهانی جهت بهرهوری بیشتر از پتانسیل موجود را دارد.
ژی هونگ: دولت ایران حامی ورزش است
همچنین در این نشست که محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده هم در آن حضور داشتند، ژی هونگ وی در خصوص امکانات والیبال ایران گفت: انصافا امکات خوبی بخصوص در والیبال دارید که نشان دهنده حمایت دولت شما از ورزش است. جزیره کیش ایران قابلیت میزبانی مسابقات معتبر جهانی و آسیایی والیبال ساحلی و حتی سالنی را دارد و در واقع جمهوری اسلامی ایران یک کشور ورزشی است.
وی در خصوص وضعیت والیبال ایران در عرصه جهانی تصریح کرد: والیبال ایران در رده نوجوان و جوانان خوب عمل کرده و در مسابقات ایتالیا هم ملیپوشان شما نمایش خوبی از خود ارائه دادند. در بخش بزرگسالان هم این رشد و حرکت کاملا چشمگیر است.
افشارزاده: آماده همکاری بیشتر با فدراسیون والیبال هستیم
بهرام افشار زاده دبیر کل کیمته نیز با بیان این مطلب که فدراسیون والیبال از 10 سال پیش برنامهریزی خوبی برای پشتوانهسازی این رشته انجام داده است اعلام داشت : کمیته ملی المپیک برای ادامه روند موفقیت آمیز فوق آمادگی دارد تا همه گونه همکاری با این رشته داشته باشد. البته مسئولان فدراسیون باید به روند پشتوانهسازی انجام شده ادامه دهند تا در آینده در هر رده حداقل دو یا سه تیم ملی داشته باشیم.
دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: حضور رئیس فدراسیون جهانی در ایران خود نگاه ویژه مسئولان فدراسیون جهانی را به والیبال ایران نشان میدهد و طبیعی است از فدراسیون جهانی هم انتظار میرود به حمایتهای خود از والیبال ایران ادامه دهد. می خواهیم فدراسیون جهانی هم همه گونه حمایتی را از فدراسیون کشورمان در عرصه بین المللی داشته باشد.
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