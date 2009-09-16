به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی‏آبادی در دیدار روز سه شنبه با "ژی هونگ وی" گفت: والیبال ایران طی سال‎های اخیر رشد چشمگیری در عرصه داخلی و خارج داشته و به موفقیت‎های بزرگی نیز دست بافته است که این نوید موفقیت در تمامی رده‏های سنی در سال‎های آینده را می‎دهد.

وی ضمن اعلام آمادگی برای تعامل بیشتر با فدراسیون جهانی والیبال تصریح کرد: کمیته ملی المپیک ایران با توجه به رشد ایده‌آل این رشته در کشور آمادگی همه گونه همکاری و تعامل با مسئولان فدراسیون جهانی جهت بهره‎وری بیشتر از پتانسیل موجود را دارد.

ژی هونگ: دولت ایران حامی ورزش است

همچنین در این نشست که محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده هم در آن حضور داشتند، ژی هونگ وی در خصوص امکانات والیبال ایران گفت: انصافا امکات خوبی بخصوص در والیبال دارید که نشان دهنده حمایت دولت شما از ورزش است. جزیره کیش ایران قابلیت میزبانی مسابقات معتبر جهانی و آسیایی والیبال ساحلی و حتی سالنی را دارد و در واقع جمهوری اسلامی ایران یک کشور ورزشی است.

وی در خصوص وضعیت والیبال ایران در عرصه جهانی تصریح کرد: والیبال ایران در رده نوجوان و جوانان خوب عمل کرده و در مسابقات ایتالیا هم ملی‎پوشان شما نمایش خوبی از خود ارائه دادند. در بخش بزرگسالان هم این رشد و حرکت کاملا چشم‎گیر است.

افشارزاده: آماده همکاری بیشتر با فدراسیون والیبال هستیم

بهرام افشار زاده دبیر کل کیمته نیز با بیان این مطلب که فدراسیون والیبال از 10 سال پیش برنامه‏ریزی خوبی برای پشتوانه‎سازی این رشته انجام داده است اعلام داشت : کمیته ملی المپیک برای ادامه روند موفقیت آمیز فوق آمادگی دارد تا همه گونه همکاری با این رشته داشته باشد. البته مسئولان فدراسیون باید به روند پشتوانه‎سازی انجام شده ادامه دهند تا در آینده در هر رده حداقل دو یا سه تیم ملی داشته باشیم.

دبیرکل کمیته ملی المپیک ادامه داد: حضور رئیس فدراسیون جهانی در ایران خود نگاه ویژه مسئولان فدراسیون جهانی را به والیبال ایران نشان می‏دهد و طبیعی است از فدراسیون جهانی هم انتظار می‎رود به حمایت‌های خود از والیبال ایران ادامه دهد. می خواهیم فدراسیون جهانی هم همه گونه حمایتی را از فدراسیون کشورمان در عرصه بین المللی داشته باشد.