۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۱۱

تکواندو نوجوانان آسیا - کیش

اردوی تیم تکواندو نوجوانان ایران تعطیل شد/ ذوالقدر آسیب دید

با تعویق دو ماهه مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا اردوی آماده‌سازی تیم نوجوانان ایران نیز صبح امروز (چهارشنبه) تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تعویق این دوره از مسابقات که برای دومین بار اتفاق افتاد باعث شد تا کادر فنی تیم تکواندو نوجوانان ایران با متوقف کردن برنامه قبلی که مراحل پایانی آن در حال پیگیری بود، برنامه جدیدی را طراحی کند.

برهمین اساس اردوی تیم تکواندو نوجوانان ایران امروز تعطیل شد و دور جدید تمرینات پس از 10 روز استراحت ملی پوشان نوجوان از روز 4 مهرماه در مجموعه ورزشی آزادی آغاز خواهد شد.

کادر فنی تیم تکواندو نوجوانان ایران از 8 تکواندوکاری که پیش از این در اردوی تیم اعزامی به مسابقات غرب آسیا حضور داشتند دعوت کرده است تا در دور جدید تمرینات این تیم حاضر شوند.

فرزاد ذوالقدر، فرزند حسن ذوالقدر مدیر تیم‌های ملی که در وزن هفتم موفق به کسب مجوز حضور در مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان آسیا شده بود در تمرینات این تیم از ناحیه مچ دست دچار آسیب دیدگی شد اما پس از چند روز استراحت و بهبودی در جمع نوجوانان تکواندو ایران حضور پیدا کرد.

مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا 29 آبان تا 3 آذر در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

