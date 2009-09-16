شهردار بوشهر استعفا کرد

مسعود شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: مهندس رجائی استعفای خود را از این سمت رسما اعلام کرده و آن را در اختیار اعضای شورای شهر قرار داده است .

وی با بیان این که شهردار بوشهر دلیل استعفای خود را مسائل شخصی اعلام کرده است، اظهار داشت: از آنجا که "حمیده ماحوزی" و "سیامک احمدی" از اعضای شورا در مسافرت به سر می برند و هفته آینده در شورا حضور دارند، از این رو بحث استعفای شهردار به جلسه بعد موکول خواهد شد.