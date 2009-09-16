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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۲

شهردار بوشهر استعفا کرد

شهردار بوشهر استعفا کرد

بوشهر - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای شهر بوشهر از استعفای شهردار این شهر خبر داد و گفت: درخواست استعفای مهندس رجایی به دبیرخانه شورای شهر رسیده است.

مسعود شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: مهندس رجائی استعفای خود را از این سمت رسما اعلام کرده و آن را در اختیار اعضای شورای شهر قرار داده است.

وی با بیان این که شهردار بوشهر دلیل استعفای خود را مسائل شخصی اعلام کرده است، اظهار داشت: از آنجا که "حمیده ماحوزی" و "سیامک احمدی" از اعضای شورا در مسافرت به سر می برند و هفته آینده در شورا حضور دارند، از این رو بحث استعفای شهردار به جلسه بعد موکول خواهد شد.

سخنگوی شورای شهر بوشهر درباره انتخاب شهردار جدید بوشهر، گفت: چون هنوز با استعفای مهندس رجایی موافقت نشده شورا وارد برسی گزینه ها نیز نشده است.
کد مطلب 948402

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