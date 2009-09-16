آدبایور سه جلسه محروم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آدبایور در دیدار با آرسنال که به پیروزی 4 بر 2 منچسترسیتی انجامید، با پا ضربه محکمی به صورت فن پرسی زد ضمن اینکه شادی پس از گل او مقابل هواداران تیم سابقش آرسنال، اتحادیه فوتبال انگلستان را بر آن داشت تا این بازیکن را به سه جلسه محرومیت محکوم کند.

اتحادیه فوتبال انگلستان فرصت فرجام خواهی را برای این بازیکن قائل شده اما زمان قطعی برای آن تعیین نکرده است. این در حالی است که مقامات فوتبال انگلستان از پلیس منچستر خواسته اند در خصوص رفتار تماشاگران آرسنال در این دیدار تحقیقاتی را به عمل آورند. بعضی از این هواداران اقدام به پرتاب اشیایی به داخل زمین کردند.