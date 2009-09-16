  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

آدبایور سه جلسه محروم شد

آدبایور سه جلسه محروم شد

اتحادیه فوتبال انگلستان امانوئل آدبایور، مهاجم تیم فوتبال منچسترسیتی را به دلیل خطا بر روی رابین فن پرسی سه جلسه محروم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، آدبایور در دیدار با آرسنال که به پیروزی 4 بر 2 منچسترسیتی انجامید، با پا ضربه محکمی به صورت فن پرسی زد ضمن اینکه شادی پس از گل او مقابل هواداران تیم سابقش آرسنال، اتحادیه فوتبال انگلستان را بر آن داشت تا این بازیکن را به سه جلسه محرومیت محکوم کند.

اتحادیه فوتبال انگلستان فرصت فرجام خواهی را برای این بازیکن قائل شده اما زمان قطعی برای آن تعیین نکرده است. این در حالی است که مقامات فوتبال انگلستان از پلیس منچستر خواسته اند در خصوص رفتار تماشاگران آرسنال در این دیدار تحقیقاتی را به عمل آورند. بعضی از این هواداران اقدام به پرتاب اشیایی به داخل زمین کردند.

کد مطلب 948405

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها