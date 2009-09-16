نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی در کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه بیش از پنج هزار عنوان کتاب و سه هزار عنوان نرم افزارهای دینی، انقلابی و قرآنی برای خرید علاقمندان ارائه شده است.

علیرضا شاه آبادی با اشاره به زمان برگزاری این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه به مناسبت ماه مبارک رمضان و هفته دفاع مقدس برگزار شده که در این راستا نیز غرفه ویژه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در این نمایشگاه دایر شده که در آن نرم افزارها و کتب ویژه دفاع مقدس ارائه می شود.

وی هدف از برپایی این نمایشگاه را اشاعه و ترویج فرهنگ و معارف اسلامی در جامعه اعلام و تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاه هایی می تواند سهم بسزایی در اشاعه فرهنگ دینی در جامعه داشته باشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه خاطر نشان کرد: به منظور بهره مندی اقشار مختلف جامعه از این نمایشگاه، کتب ونرم افزارهای ارائه شده در آن با تخفیف 20 تا 40 درصدی ارائه می شود.

نمایشگاه کتاب و نرم افزارهای علوم قرآنی کرمانشاه از امروز 25 شهریور تا هشتم مهر ماه در محل پارک شاهد این شهر، دایر و آماده بازدید عموم است.