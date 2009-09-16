روسیه با اوستیا و آبخازیا قرارداد همکاری نظامی امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس، در نشستی که روز گذشته میان "آناتولی سردیکف" وزیر دفاع روسیه و "مراب کیشماریرا" رئیس ستاد ارتش آبخازیا و همچنین "یوری تانایف" همتای اوستیای وی در مسکو انجام شد قراردادهای همکاری نظامی میان طرفین به امضا رسید.

بر اساس این قراردادها، روسیه می تواند در خاک این دو منطقه استقلال یافته از گرجستان اقدام به ساخت زیر ساخت ها و یا حتی پایگاه های نظامی کند.

بر همین اساس مرکز فرماندهای نظامیان روسی در آبخازیا در منطقه "گاداتی" و در اوستیای جنوبی در "تسخینوالی" دایر می شود که در هر یک از این پایگاه ها یک هزار و 700 نیرو حضور خواهند داشت.

این قراردادهای همکاری نظامی در حالی به امضا می رسد که روسیه پیش از این کنترل مرزهای آبخازی و اوستیای جنوبی را بر عهده گرفته بود.

از سوی دیگر امضای این قراردادها در حالی که آبخازیا و گرجستان در دریای سیاه دچار تنش با هم شده اند می تواند نگرانیهایی را در تفلیس ایجاد کند.