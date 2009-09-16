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۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

اجرای سمفونی مقاومت در هفته دفاع مقدس

اجرای سمفونی مقاومت در هفته دفاع مقدس

اجرای سمفونی مقاومت به مدت پنج شب در تالار وحدت، افتتاح موزه شهدای تبریز، انتشار کتاب مصور" ایستاده در باد" از جمله برنامه های اعلام شده بنیاد شهید و امور ایثارگران در هفته گرامیداشت دفاع مقدس اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خامه یار با اعلام این خبر گفت: غبارروبی مزار مطهر شهدا در روز پنجشنبه 2 مهرماه در سراسر کشور و برگزاری یادواره شهدا با همکاری مساجد و نهادهای مردمی از جمله برنامه های هفته دفاع مقدس خواهد بود.

معاون پژوهش و ارتباطات فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران از افتتاح موزه شهدای تبریز و 20 حسینیه شهید در سراسر کشور همزمان با هفته دفاع مقدس خبر داد و افزود: انتشار فرهنگ اعلام شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد ، کردستان و اردبیل، چاپ و انتشار کتاب مصور نمایشگاهی" ایستاده در باد" با موضوع زن، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و کتاب جشنواره فجرآفرینان شامل پوستر، تصویرسازی و نقاشی از جمله اقدامات مرتبط با گرامیداشت هفته دفاع مقدس است.

خامه یار همچنین گفت: اجرای زنده سومین اثر موسیقایی بنیاد شهید و امور ایثارگران ساخته مجید انتظامی با عنوان"سمفونی مقاومت" به مدت پنج شب در تالار وحدت، پخش مستند" شهید حسین فهمیده های دفاع مقدس"، پخش پنج برنامه 20 دقیقه ای از شبکه دو سیما، پخش پنج برنامه 30 دقیقه ای از شبکه یک سیما به مدت پنج شب و رونمایی از آرشیو دیجیتالی دیداری و شنیداری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس از دیگر برنامه های بنیاد به مناسبت هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 948417

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