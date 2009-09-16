متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست پاستوریزه، پنیر غیر پاستوریزه و پاستوریزه نسبت به هفته قبل اندکی افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ کاهش یافت و شانه ای 23800 الی 33000 ریال فروش می رفت.

در گروه برنج، بهای برنج وارداتی غیر تایلندی و برنج داخله درجه یک کاهش جزئی ولی قیمت برنج داخله درجه دو افزایش اندکی یافت. در گروه حبوب بهای لپه نخود، عدس و لوبیا چیتی افزایش داشت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردید.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران پرتقال درجه یک عرضه نمی گردید ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه وتره بار شهرداری می فروختند.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب، انجیر، انگور و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه قیمت کدو سبز و سیب زمینی افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه کاهش یافت. در این هفته قیمت گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله اندکی افزایش ولی بهای گوشت مرغ کاهش داشت.

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی و انواع روغن های نباتی ثابت بود. قیمت قند و شکر افزایش جزئی یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت ماست غیر پاستوریزه و پنیر غیر پاستوریزه هر یک معادل 0.4 درصد و پنیر پاستوریزه 0.1 درصد نسبت به هفته قبل افزایش یافت. بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ معادل 3.7 درصد کاهش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیر تایلندی معادل 0.2 درصد و برنج داخله درجه یک 0.3 درصد نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای برنج داخله درجه دو 0.1 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت لپه نخود معادل 1.7 درصد،عدس 0.2 درصد و لوبیا چیتی 0.4 درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود.

میوه ها و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت سیب گلاب معادل 0.8 درصد، انجیز 5.5 درصد، انگور 4.2 درصد و هندوانه 6.1 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.4 درصد تا 7.7 درصد افزایش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت کدو سبز معادل 4.4 درصد و سیب زمینی 0.2 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 0.8 درصد تا 3.8 درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد بررسی نسبت به هفته قبل قیمت گوشت گوسفند معادل 0.1 درصد و گوشت تازه گاو و گوساله 0.2 درصد افزایش ولی بهای گوشت مرغ 1.6 درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد بررسی، بهای چای خارجی و انواع روغن های نباتی بدون تغییر بود، قیمت قند معادل 1 درصد و شکر 0.1 درصد افزایش یافت.