۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۰

مشاور مقاوم سازی مداری در گلستان وجود ندارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان گفت: این استان فاقد مشاور مقاوم سازی مدارس است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، قربانعلی شیرزاد ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: اکنون برای جبران این کمبود مجبوریم از استانهای دیگر برای مطالعات طرحهای مقاوم سازی مشاور بیاوریم و از آنها کمک بگیریم.

وی اظهار داشت: تاکنون از 25 پروژه ای که بحث مشاوره مقاوم سازی آن به ما واگذار شده است، 12 پروژه به اجرا درآمده است.

شیرزاد خاطرنشان کرد: کار مقاوم سازی کار جدیدی است که باید مشاوران دخالت کنند و زیرساختهای این امر در کشور مهیا بوده ولی در استان با کمبود و نبود مشاور مقاوم ساز روبروهسیتم.

به گفته شیرزاد، نبود این مشاوران موجب شده تا طرحهای مقاوم سازی به تاخیر افتد و زمان اجرای طرحها طولانی تر شود.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان بیان داشت: در زمینه تخریب و بازسازی مدارس در استان در سه سال اخیر 114 درصد بیش از اهداف تعیین شده محقق شد و براساس موافقتنامه قرار بود 983 کلاس تخریب و بازسازی شود که هزار و 124 کلاس درس تخریب و بازسازی شد.

وی یادآورشد: در زمینه مطالعه مقاوم سازی کار مطالعه 25 طرح براساس توافقنامه شروع شد که متاسفانه 12 طرح به مرحله اجرا درآمده است.

وی بر لزوم اصلاح روند ساخت و ساز مدارس در استان تاکید و عنوان کرد: باید در ساخت و ساز از شیوه های کاملا مهندسی و عملی استفاده شود.

شیرزاد افزود: تا قبل از سال 85 در استان تمامی سازه های مدارس آجری بوده که بنای نیمه مهندسی به شمار می آمد ولی امروز در ساخت سازها از سازه های بتنی مسلح و فولادی استفاده می شود که مهندسی است.

وی تاکید کرد: باید مدارسی بسازیم که از نظر استاندارد با کیفیت و پاسخگوی نیازها موجود باشند، زیرا دانش آموزان مدرسه ای امن می خواهند تا با آسایش در آن به تحصیل بپردازند.

کد مطلب 948421

