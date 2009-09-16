پیام ابراهیم‌پور تهیه‌کننده "ماه عسل" درباره انتخاب احسان علیخانی برای اجرای این برنامه به خبرنگار مهر گفت: من مجری را انتخاب نکردم. علیخانی مجری پنجساله برنامه "ماه عسل" است و مردم او را انتخاب کردند. علیخانی در این یکسال اجرا نکرد تا اینکه "ماه عسل" را اجرا کرد.

وی درباره لحن اجرای علیخانی و نگاه خاص او به برخی میهمانان برنامه توضیح داد: علیخانی خودش است و همین نشان می‌دهد صاحب سبک است. توضیح خودش این است که باید برخی میهمانان را عصبانی یا به آنها پرخاش کنم تا حرف بزنند. او می‌گوید من خودم را بدمن می‌کنم تا میهمان برنامه گودمن شود.

تهیه‌کننده "ماه عسل" درباره انتخاب میهمانان برنامه گفت: از طریق دوستان، خبرنگاران و اینترنت سعی کرده‌ایم دنبال سوژه‌های جذاب باشیم تا برای مخاطبان بکر باشد. مثلاً علیخانی یکی از دوستانش را پیشنهاد داد که چند سال پیش در پرواز ابوظبی همه فوت شدند و تنها او زنده ماند. ممکن است این فرد برای خیلی‌ها معمولی باشد، اما برای ما سوژه بود.

ابراهیم‌پور ادامه داد: هدف ما در "ماه عسل" این بود که هر شب یک موضوع مثل امانتداری، امید و... را برای مخاطبان به تصویر بکشیم. بعضی شب‌ها موفق بودیم و برخی شب‌ها نتوانستیم به ایده‌آل‌هایمان برسیم، اما در مجموع تلاش خود را کردیم و برنامه هم بیننده زیادی دارد.

وی در پایان گفت: به احتمال زیاد برنامه "ماه عسل" در هفته دفاع مقدس از شبکه سه پخش می‌شود. البته نام برنامه تغییر می‌کند.