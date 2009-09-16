به گزارش خبرنگار مهر در قم، حسن بختیاری قبل از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با عدم توجیه برخی از پروژههای هسته مرکزی شهر قم، مسئولان استان را مورد انتقاد قرار داد و گفت: شورا اشکالات زیادی را نسبت به ساخت و سازهای هسته مرکزی شهر قم دارد و معتقد هستیم طبق قانون هرگونه تغییر در طرح جامع و تفصیلی شهر باید در مراجع قانونی آن به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: انتظار شورای شهر و شهرداری تبعیت همه از قانون است و هرشخص و دستگاهی که در هسته مرکزی شهر ساخت و ساز انجام میدهد باید به آن توجه نماید.
اکثر پروژههای هسته مرکزی شهر از شورای شهر مجوز ندارد
بختیاری با اشاره به عدم اخذ مجوز اکثر پروژههای هسته مرکزی شهر از شورا خاطرنشان کرد: اکثر این پروژهها از جمله صحن غربی در مسیر اجرا، مجوزهای لازم را از شورای شهر دریافت نکردهاند.
وی اضافه کرد: ما اصل قضیه را زیر سئوال نمیبریم و هرچند این پروژهها به خودی خود طرحهای خوبی است اما به نظر میرسد در اجرای آن جامعنگری نشده است.
سخنگوی شورای شهر بیان داشت: برخی از این پروژهها مشکلات زیادی را برای شهر ایجاد کردهاند و شهرداری بدون آنکه در آن نقشی داشته باشد باید تبعات آن را بپذیرد.
وی ضمن انتقاد از عدم جامع نگری مسئولان و مجریان پروژههای هسته مرکزی شهر خاطرنشان کرد: در اثر اجرای برخی از پروژههای اطراف حرم مطهر خیابان ساحلی و پل آهنچی از چرخه ترافیک شهری قم حذف شد و بار ترافیکی ناشی از این اقدام به سایر نقاط شهر مستقل شده است.
عضو شورای شهر قم گفت: شورای شهر از مجموعه مدیریت استان انتقاد دارد و نگاه جامعی به پروژههای هسته مرکزی شهر داشته باشند و تبعات ناشی از اجرای طرحها را نیز بپذیرند.
وی یادآور شد: آیا شهرداری باید از محل عوارض و درآمدهای مردم خیابان جدید ایجاد کند، افراد و دستگاههایی که آن را حذف کرده و از مواجب آن بهرهمند شدهاند باید پاسخگوی این معضل باشند.
نگاه جزیرهای حاکم بر پروژههای شهر تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد
وی در بخش دیگری از سخنانش خواستار جامع نگری مسئولان استان شد و گفت: به نظر میرسد در اجرای پروژههای هسته مرکزی شهر قم نگاه جزیرهای حاکم است و اثرات مثبت و منفی این طرحها در سایر نقاط شهر لحاظ شده است و اگر به آن توجه نشود معضلات بسیاری در شهر به وجود خواهد آمد.
بختیاری گفت: در حال حاضر که عملیات اجرایی صحن شرقی در شرف آغاز شدن است مجوزهای قانونی از شورای شهر اخذ نشده و در صورت اجرای آن و حذف خیابان ارم بار ترافیکی آن کجا خواهد رفت؟
وی اضافه کرد: عدم اخذ مجوزهای لازم و نگاه جزیرهای از جمله مشکلات اساسی هسته مرکزی شهر قم است و مسئولان باید تبعات و پیامدهای اجرای این طرح را مدنظر قرار دهند.
شهر قم دایههای مهربانتر از مادر زیاد دارد
عضو شورای اسلامی شهر قم در ادامه با بیان این که دایههای مهربانتر از مادر برای قم زیاد پیدا میشود، تصریح کرد: برخی از افراد در مقام و جایگاه مشاور و معاون برخی دستگاههایی که دو سال هم در قم نبودند و هنوز خیابانهای شهر را نمیشناسند، به گونهای در مسائل شهر قم اظهار نظر میکنند که خودشان را بالاتر از همه میدانند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به اینکه شورای شهر قصد ورود به مسائل تنشزا را نداشته است گفت: با این حال انتظار داریم افراد و مجموعههای فعال استان جایگاه خودشان را بشناسند و جایگاه شورای اسلامی را هم مد نظر داشته باشند.
وی تأکید کرد: انتظار ما این است که همه بر محور قانون حرکت نماییم و سوابق شخصی را جای قانون قرار ندهیم، اما متأسفانه این اتفاق دارد میافتد و مشاور یا معاون برخی دستگاهها حس میکنند کاری درست است و آن را انجام میدهند، در حالی که معلوم نیست شناختش از قم چقدر است؟ مقتضیات قم را چقدر میشناسند و....
عضو شورای شهر با بیان اینکه برخورد این چنینی منجر به مشکلات و تصمیم گیریهای کنونی میشود، تصریح کرد: تبعات این مشکلات هنوز خیلی خودش را نشان نداده ولی در آینده حتی مشکلات عدیدهای را در قم به ویژه در هسته مرکزی شهر قم به وجود خواهد آورد.
مسئولان استان در امور شهری دخالت نکنند
سخنگوی شورای شهر قم در ادامه خواستار عدم مداخله مسئولان استانی در امور شهری شد و گفت: بخشی از مشکلات قم به دلیل تک شهر بودن استان است و متأسفانه برخیها که جایگاهشان استانی است در امور شهری دخالت میکنند.
وی ادامه داد: برخی از پروژهها چون اعتبارات آن از جای دیگری آمده فکر میکنند هر کاری دلشان خواست میتوانند انجام دهند.
بختیاری ضمن تأکید بر ضرورت تبعیت تمام مسئولان از قانون خاطرنشان کرد: اجرای امور در شهر و استان از مجاری قانون باید نهادینه شود و هر شخص و مقامی در شهر و یا استان باید در چارچوب قانون حرکت نماید.
وی یادآور شد: در حال حاضر برخی از مدیران استانی از سر بیکاری یا دلسوزی در کوچکترین مسائل شهر حضور پیدا کرده و دخالت مینمایند که این موضوع منجر به بروز مشکل میشود در حالیکه اگر هرکس در جایگاه خودش قرار گیرد مشکلات این چنینی پیش نخواهد آمد.
عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه برخیها قم را نمیشناسند و در خصوص آن اظهار نظر میکنند، ابراز داشت: در ارتباط با مسائل شهری نباید هیچ کاری بدون اجازه شورای شهر صورت پذیرد، در حالی که الان این گونه نیست و پروژههای زیادی بدون مجوز شورا اجرا شده و میشود.
وی خواستار دخالت دولت و مجلس در خصوص حل مشکلات کنونی پیش آمده شد و گفت: حل این مشکل نیازمند ورود و دلسوزی مجلس است و اگر موفق نشویم این معضل را حل کنیم تداخلها ادامه خواهد یافت.
نخواستیم مانع توسعه شهر شویم
سخنگوی شورای شهر قم در پاسخ این سئوال که چرا مجموعه شورا و شهرداری از اجرای پروژههای فاقد مجوز جلوگیری نکرد، خاطرنشان کرد: ما با سعه صدر با قضایا برخورد کردیم و نخواستیم مانع توسعه نسبی شهر بشویم و با این نگاه که ساخت و سازهای مذکور منجر به توسعه شهر خواهد شد حس کردیم ممانعت، ترمزی جلوی توسعه شهر خواهد بود، لذا از حقوق قانونی خود کوتاه آمده و اجازه دادیم کار انجام شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از پروژههای هسته مرکزی شهر با مشکل مجوز از شورای شهر مواجه است از تضعیف جایگاه شورا خبر داد.
بختیاری گفت: طبق قانون هر گونه تغییر در طرح جامع تفصیلی شهر باید به تصویب شورای اسلامی برسد و انتظار داریم مسئولان به این امر مهم توجه نمایند.
سخنگوی شورای شهر در پایان در پاسخ به سئوالی در خصوص مسائل مطرح شده پیرامون استعفا و تغییر شهرداری قم اظهار داشت: پرداختن به این موضوع ظلم به شهر قم است و رسانهها باید از این موضوع اجتناب نمایند.
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