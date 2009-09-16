آلاینده های هوای تهران کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا از میزان غلظت هر دو آلاینده ذرات معلق و منوکسید کربن در هوای تهران نسبت به روز گذشته کاسته شده است.

به این ترتیب میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه های شهرری، مسعودیه، آزادی، امام خمینی و بهمن به لحاظ ذرات معلق در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف تا قسمتی ابری است. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات [آینده] در شرایط سالم باقی بماند. همچنین توصیه شده در مناطق یاد شده بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.