معاون پژوهشی وزارت علوم استعفا کرد/ استعفای کبگانیان ازشورای عالی علوم

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این استعفای خود از معاونت پژوهشی وزارت علوم افزود: در این مقطع زمانی و با توجه به پایان یافتن دوره مقرر همانطور که وعده داده بودم از سمت خود کناره گیری کردم.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی استعفای من تمرکز بیشتر در مسئولیتهای فرهنگی و علمی به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه است.

کبگانیان با بیان اینکه استعفای خود را تقدیم وزیر علوم جدید کرده است به مهر گفت: مایل به کناره گیری از این سمت و بازگشت به عرصه علم و فرهنگ هستم.

وی در ادامه افزود: در روزهای آینده نیز از دبیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استعفا خواهم داد.

به گزارش مهر، منصور کبگانیان از ابتدای دولت نهم در سمت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و پس از استقلال معاونت فناوری در این وزارتخانه در سمت معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت می کرد. یکی از دستاوردهای مهم کبگانیان و معاونت پژوهشی وزارت علوم تلاش برای تدوین نقشه جامع علمی و تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای کشور است.

وی هم اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

به گزارش مهر، پیش از این عباس صاحبقدم لطفی - معاون آموزشی و محمدباقر خرمشاد -معاون فرهنگی وزارت علوم نیز از سمت خود استعفا کرده بودند.