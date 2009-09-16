۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

اختصاصی مهر/

معاون پژوهشی وزارت علوم استعفا کرد/ استعفای کبگانیان ازشورای عالی علوم

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طی نامه ای به کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم از سمت خود استعفا کرد.

منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این استعفای خود از معاونت پژوهشی وزارت علوم افزود: در این مقطع زمانی و با توجه به پایان یافتن دوره مقرر همانطور که وعده داده بودم از سمت خود کناره گیری کردم.

وی اضافه کرد: یکی از دلایل اصلی استعفای من تمرکز بیشتر در مسئولیتهای فرهنگی و علمی به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه است.

کبگانیان با بیان اینکه استعفای خود را تقدیم وزیر علوم جدید کرده است به مهر گفت: مایل به کناره گیری از این سمت و بازگشت به عرصه علم و فرهنگ هستم.

وی در ادامه افزود: در روزهای آینده نیز از دبیری شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری استعفا خواهم داد.

به گزارش مهر، منصور کبگانیان از ابتدای دولت نهم در سمت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت علوم و پس از استقلال معاونت فناوری در این وزارتخانه در سمت معاونت پژوهشی وزارت علوم فعالیت می کرد. یکی از دستاوردهای مهم کبگانیان و معاونت پژوهشی وزارت علوم تلاش برای تدوین نقشه جامع علمی و تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاههای کشور است.

وی هم اکنون عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

به گزارش مهر، پیش از این عباس صاحبقدم لطفی - معاون آموزشی و محمدباقر خرمشاد -معاون فرهنگی وزارت علوم نیز از سمت خود استعفا کرده بودند. 

