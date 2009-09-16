  1. استانها
  2. تهران
۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۴:۲۹

آقازاده:

جابجاییهای اخیر در شهرداری کرج با هدف بهبود امور شهری انجام شده است

جابجاییهای اخیر در شهرداری کرج با هدف بهبود امور شهری انجام شده است

استان تهران - خبرگزاری مهر: سرپرست شهرداری کرج گفت: جابجایی مدیران مناطق شهرداری با هدف رفتن به سوی بهبود امور انجام شده و نباید به این امر انتقاد بیهوده کرد.

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: به طور کلی، دلیل جابجایی و تغییر و تحولات اخیر در مورد شهرداری های چند منطقه کلانشهر کرج، رسیدن به اهداف شهرداری در خصوص بهبود وضعیت شهری بوده و این جابجایی ها با این هدف صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اهداف این تغییرات، افزایش سرعت در انجام برنامه های شهرداری کلانشهر کرج بوده و امیدواریم جابجایی ها نتایج لازم را به دنبال داشته باشد.

سرپرست شهرداری کرج خاطرنشان کرد: به تازگی، صفری را جانشین سلیمانی در شهرداری منطقه 10 کرده ایم و مساعد نیز جانشین کمال زاده در شهرداری منطقه دو شده است.

آقازاده اضافه کرد: طبق بررسی های صورت گرفته، مدیران جدید نسبت به مدیران قبلی از توان بیشتری برای حل مشکلات منطقه خود برخوردار هستند و به همین دلیل جایگزین شده اند.

وی افزود: البته مدیران قبلی نیز به تناسب توان خود در جهت حل مشکلات منطقه مربوطه کوشیده اند و قدردان زحمات آنها نیز هستیم.

کد مطلب 948439

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها