اجرای سیستم IMS موجب بهبود خدمات در بندر شهید رجایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدعلی سعیدی پور بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: با توجه به الزامات کنوانسیونهای جهانی و همچنین نیاز بندر شهید رجایی از سال 1384 برنامه ریزی در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت IMS در بندر آغاز شد .

وی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت نهادینه شده در سطح بندر شهید رجایی متشکل از سه استاندارد بین المللیISO9001:2008 ، ISO14001:2004 و OHSAS18001:2004 است که بحث ممیزی داخلی در هر سه استاندارد یک الزام تلقی می شود و در این زمینه در فواصل زمانی برنامه ریزی شده باید عملکرد ایمنی، زیست محیطی و کیفی بندر ممیزی شود.

به گفته وی از آنجاییکه بنادر دنیا جهت ارتقای سطح خدمات خود به دنبال اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت هستند و بنادر یشرفته نیز از این سیستمها و با عناوین مختلف استفاده می کنند لذا اهمیت اجرای این سیستم بیش از پیش احساس می شود که هم اکنون با موفقیت در حال اجراست و نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است.

وی بیان کرد: تیمی که این ممیزی را انجام می دهد متشکل از نیروهای داخلی است که تمام آموزشهای لازم را در دوره های ممیزی داخلی گذرانده و اخیرا نیز دوره تکمیلی سر ممیزی استاندارد ISO9001:2008 را نیز از طرف شرکت BV فرانسه پشت سر گذاشته است.

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طبق سیستم IMS و الزامات تعریف شده در بندرشهیدرجایی، هر سال باید دو مرحله ممیزی داخلی توسط تیم ممیزی داخل بندر انجام شود.