۲۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

اجرای سیستم IMS موجب بهبود خدمات در بندر شهید رجایی شده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نتایج مثبت اجرای سیستم IMS در بندر شهید رجایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمدعلی سعیدی پور بعدازظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در این خصوص گفت: با توجه به الزامات کنوانسیونهای جهانی و همچنین نیاز بندر شهید رجایی از سال 1384 برنامه ریزی در جهت استقرار سیستم مدیریت کیفیت IMS در بندر آغاز شد .

وی خاطرنشان کرد: سیستم مدیریت نهادینه شده در سطح بندر شهید رجایی متشکل از سه استاندارد بین المللیISO9001:2008 ، ISO14001:2004 و OHSAS18001:2004 است که بحث ممیزی داخلی در هر سه استاندارد یک الزام تلقی می شود و در این زمینه در فواصل زمانی برنامه ریزی شده باید عملکرد ایمنی، زیست محیطی و کیفی بندر ممیزی شود.

به گفته وی از آنجاییکه بنادر دنیا جهت ارتقای سطح خدمات خود به دنبال اجرای سیستمهای مدیریت کیفیت هستند و بنادر یشرفته نیز از این سیستمها و با عناوین مختلف استفاده می کنند لذا اهمیت اجرای این سیستم بیش از پیش احساس می شود که هم اکنون با موفقیت در حال اجراست و نتایج مثبتی را بر جای گذاشته است.

وی بیان کرد: تیمی که این ممیزی را انجام می دهد متشکل از نیروهای داخلی است که تمام آموزشهای لازم را در دوره های ممیزی داخلی گذرانده و اخیرا نیز دوره تکمیلی سر ممیزی استاندارد ISO9001:2008 را نیز از طرف شرکت BV فرانسه پشت سر گذاشته است.

معاون طرح و توسعه اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: طبق سیستم IMS و الزامات تعریف شده در بندرشهیدرجایی، هر سال باید دو مرحله ممیزی داخلی توسط تیم ممیزی داخل بندر انجام شود.

کد مطلب 948440

